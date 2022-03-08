封鎖近2年！馬來西亞將與病毒共存 4月1日全面開國門
為了加速重振經濟，東南亞各國陸續開放邊界，同時也啟動與病毒共存的新生活型態。馬來西亞首相依斯邁沙比里（Ismail Sabri Yaakob）8日宣布，自4月1日起，將全面開放國門，已經施打完疫苗的國際旅客將能享入境免隔離，盼以此加速跨境交流，重振經濟發展。
記者李澍/綜合報導
2022-03-08 21:10:09
即使已經接種疫苗，但若要前往馬來西亞，目前還只能先經由新加坡與浮羅交怡（Langkawi Island）的旅遊泡泡才能入境，但4月1日之後，只要提供出發前的PCR檢測陰性證明，以及在入境後1小時進行ATK抗原快篩檢測陰性後，就能暢遊大馬地區。
依斯邁沙比里直言，「我相信人民已經等很久了，也相信這個消息能夠振奮經濟，尤其是受到疫情影響特別嚴重的觀光產業」，他表示，重啟國界意味著馬來西亞進入與病毒共存的時代，新冠肺炎也將成為地方性疾病。為了防治疫情快速傳播，馬來西亞自2020年3月18日封鎖邊境至今已經將近2年，現在終於盼到了開放的時刻。
全面開放後，若民眾要前往馬來西亞，只需要提前下載馬來西亞疫情監控應用程式MySejahtera，並在出發前填寫好旅遊表單即可；另外，也不再需要上網申請MyTravelPass，這個平台在全面開放後就將停用。ˋ
除了入境不再需要隔離，依斯邁沙比里也宣布放寬國內的防疫規定，他表示，未來沒有施打疫苗的人也可以搭國內線班機，營業場所的營業時間跟室內人數也不再限制；此外，無症狀的密切接觸者也不需要強制隔離。