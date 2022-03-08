女子睡覺被2黑貓「壓身蓋頭」！網一看笑：還有呼吸嗎？
真是辛苦奴才了！相信不少養貓的飼主都有同樣的經驗，常常半夜突然被莫名吵醒或是胸口感到悶悶的，原來都是主子在搞鬼。日本一名飼主就分享自己睡覺時，突然被兩隻黑貓「壓身蓋頭」，網友看了都忍不住笑說：「奴才還有呼吸嗎？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 20:47:13
推特帳號@kuroneko_ol的飼主表示，這兩隻黑貓分別叫做「Meri（メリー）」與「Pipin（ピピン）」，即將滿兩歲的牠們是一對活潑的小男孩，Meri個性隨和，Pipin愛玩調皮，兩隻貓感情很好，每天做什麼事幾乎都會結伴同行。
日前清晨四點多，Meri與Pipin因為肚子餓了，跳到床上想要呼喚奴才起床放飯，未料奴才正好眠，即使兩隻貓不停在棉被上踏踏，奴才就是不想起床。沒想到接下來其中一隻直接趴在她身上，另一隻則走向她的頭，輕輕蹭了一下之後便毫不猶豫地從她的臉頰上躺了下去，兩隻貓就這麼一前一後地「夾攻」！
網友們看了影片後都紛紛笑說：「可憐的奴才，還能呼吸嗎？」、「完全可以體會當下的情形，我也一樣」、「這是貓愛主人的一種方式」、「這兩隻體型根本是黑豹吧」、「我家的是常半夜開運動會從我頭上踩過」、「一種令人窒息的愛」、「太逼人了」現在一起來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）