新時代女力崛起！孫尤安報警抓造謠者　籲重視社會歪風

今日是國際婦女節，隨著女性力量上漲趨勢，「WOWMAN」這個新興名詞誕生，女人不必強勢，卻要懂得愛自己，擁有強大的能力取悅自己、影響別人，亮眼到外界發出WOW驚呼聲，然而在女性自主這股風潮下，仍有不友善的話語霸凌女性，勇敢的女人選擇不再隱忍，創作女歌手孫尤安在婦女節吐露遭受的不公平對待，她站出來為自己說話，不讓邪惡力量繼續暗潮洶湧！





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▲孫尤安推出新歌《Their Baby》，主張女性不必依附在男性身上。（圖／翻攝孫尤安IG）

明星在社群上發表的一張照片，人人都能有不同解讀，卻有人用此當作武器，明槍暗箭嘲諷公眾人物，孫尤安IG裡和朋友合照，被有心人說成不實謠言，故意誤導網友，面對莫名抹黑，來自家人、粉絲的心疼，她主動迎面對戰，「一直以來面對不實的聲音，以往選擇不理會，我不引戰，也不畏懼別人開戰」，這次直球對決，不讓躲在暗處的人逍遙法外。





孫尤安今（8）日接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露出道後這5、6年來，總會面臨網友的正反面評價，身為公眾人物，應坦然接受外界對作品的看法與指教，不會放在心上，卻遭遇不知名人士在網路平台裡造謠，她直率的性格，被曲解成人際關係複雜，甚至挑釁放話後，直接標記她的IG帳號，孫尤安才會選擇報警，要抓出幕後的黑手！





女力意識抬頭，許多兼具外表性感、獨立有個性、又有經營副業能力的新世代獨立女性，在娛樂圈裡不再是小眾，孫尤安在作品《Their Baby》高唱，「我不是你口中的寶貝，不要在我身上貼上任何屬於你的標籤」，主張女性可以獨立自自主，即使外表性感、做風開放的女性，也有獲得尊重的權利，不該任由外界物化女性的評論傷害。





▲孫尤安在臉書曬出報警證明。（圖／翻攝孫尤安FB）

人生90%不決定於遇到的事，而在於遇到事情後你所做出的選擇，孫尤安相信，遭受到攻擊的人並非只有自己，一個人選擇隱忍，就有更多人會受害，杜絕這股風氣不是只抓到兇手，罰錢、道歉就能了事，被問到報警後抓到造謠者會想提告求償嗎？她的做法非常顛覆，不是要讓對方賠錢道歉，竟是想和對方聊一聊為什麼傷害人的原因 、並拍下影片紀錄讓社會大眾了解背後不同的價值觀盼矯正歪風。聊聊為何會這麼做，了解背後動機，她很善良地笑說「我會幫他打上馬賽克」！





孫尤安說，這不只是一天的新聞，而是一種隱藏於人們腦海的意識，不僅男生，或者連女生對於開名車、拿名包的同性都有敵意，都可能物化對方，她不想挑起兩性間的戰爭，而是要讓造謠者知道，不要用有色眼光去詆毀別人，要打破我們的傳統思維，女人可以靠自己賺錢，過上更好的生活，而不必依附著異性才能錦衣玉食；而女性的聲音不是只在婦女節才獲得關注，而是應將兩性平權的思維真正落實於每一天！



