女力崛起！李虹瑩、馬怡鴻的勇敢故事

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林靖嵐 #PowertoInspire: 用心掌握節拍律動的舞者
先天患有重度聽障的舞蹈家林靖嵐，不向困難低頭，以堅強的韌性和決心實現夢想，舞出自己的燦爛人生，她的勵志故事也帶給我們滿滿的感動和啟發。聽不見聲音的她，以雙腳感受地板和音樂共鳴的震動，用心掌握節拍律動。2009年林靖嵐站上台北聽障奧運舞台表演，2015年在捷克聾人先生/佳麗世界選美比賽中，更成功奪得亞洲區小姐的殊榮。林靖嵐也成立聽障舞蹈團，鼓勵跟聽障朋友們挑戰極限，舞出最熱情最美的無聲樂章！
Sunny桑妮 #PowertoCreate: 用影音記錄舞蹈與生活的舞蹈藝術家
身兼數職的Sunny桑妮，是個高人氣的TikTok創作者、舞蹈老師、兩個孩子的媽媽，更是一位不向困難屈服的勇敢鬥士。在一次教舞意外，桑妮的視網膜嚴重受損險些失明，醫生更判定無法劇烈運動繼續跳舞。掉入人生低谷的桑妮，卻始終沒有放棄，決心掙脫谷底的泥沼，積極地往上爬找尋突破自我的機會。
李虹瑩 #PowertoInspire: 用攀岩探索世界
李虹瑩曾在亞運運動攀登項目榮獲第6名，2019年亞錦賽取得銅牌。做為一名充滿熱情的攀岩運動員，她分享了這項運動如何教會了她的人生課題，包括設定目標、踏實訓練、相信自己，以及學會克服挑戰，無論障礙有多大，試著找回初心並在你所做的事情中找到樂趣。
馬怡鴻 #PowertoInspire: 憑藉專業和努力在男籃世界中闖出一片天
曾經是中華女籃國手、也是知名球評的馬怡鴻總是努力不懈全力以赴，她專業的講評亦獲得許多球迷朋友的喜愛與肯定。她現在任職於台南台鋼獵鷹男子籃球隊擔任助理教練，也是台灣籃球史上第一位男子職業球隊的女性教練。她也鼓勵現代女性能跳脫框架，努力的朝自己設定的目標或者喜歡的事情勇往直前！
Malaysia女力企劃
Leona Chin #PowertoCreate: 賽車場上的漂移女神
雖然速度所帶來腎上腺素飆升的快感只能親身體驗，但馬來西亞女賽車手Leona Chin憑藉著她的賽車駕駛技術和飄移技巧為賽車界增添許多光彩。Leona 在 19 歲時開始了她的賽車生涯，她不僅打破了賽車界以男性為主導的刻板印象，同時她也是一位深受大家喜愛的內容創作者，她活潑的性格和熱門網路影片也讓她聲名大噪。
Nandini Balakrishnan #PowertoCreate: 為鼓舞人心和打破界線發聲
Nandini 是未來女性獎的藝術與文化類別的得獎者，她鮮明的個性和她酷愛色彩鮮豔服裝，以及她豐富創意引人入勝的社群內容總是能讓觀眾眼睛為之一亮。討論歧視和社會問題可能是個禁忌且複雜的話題，但她以機智且幽默的風格來討論並溝通這些重要的議題，總是能適時的化解敏感的氣氛，也贏得觀眾的心。
Choo Mei Sze #PowertoInspire: 在逆境中挑戰生活享受人生
Mei Sze為馬來西亞國家癌症協會的青年大使，她在 20 多歲時被診斷出患有大腸直腸癌，但她沒有因此消沉，還與那些被診斷出癌症的年輕人分享她的經歷，成為他們的心靈支柱，讓他們知道抗癌之路並不孤單。現在她更帶領一群青年癌友關懷小組，持續向大眾倡導癌症意識和健康生活方式，期望能帶給更多民眾正能量。
Reta Lee #PowertoImpact: 用文字為女性發聲
Reta Lee從當地娛樂雜誌編輯，一路到在數位領域引領潮流和娛樂新聞平台Yahoo! 擔任東南亞區 LIFE 主編 ，Reta勇敢面對數位媒體巨變，滿足讀者不斷變化的對新聞內容需求。憑藉數十年的新聞編輯經驗，Reta 撰寫了書籍The Stories Women Journalists Tell，講述了關於東南亞的女記者們在政治、文化、旅行、人文興趣和生活方式，文章中也分享了她們的個人經歷，優勢長處和同事情誼等。
Philippines女力企劃
Alex Madrigal Eduque #PowertoImpact: 教育是給下一代最好的禮物
Alex Madrigal Eduque 來自於一個以慈善事業而聞名的家族，她早在15歲時就開始傳承接班積極參與慈善服務 – 仁人家園Habitat for Humanity，是一個致力改善全球貧窮住屋的非營利組織，在需要幫助的社區興建房屋，改善家園。 22 歲時，Alex 更創立了 MovEd Foundation，這是一個為有需要的兒童提供基礎早期教育的非營利組織。她持續倡導志願服務的精神並鼓勵這一代人捐助或提供資源給有需要的人們。
Mona Magno-Veluz #PowertoCreate: 擁抱科技並啟發正能量
對於大多數人來說，改變和接受新科技可能讓人望之卻步，但對於菲律賓自閉症協會主席Mona Magno-Veluz 來說，年齡只是一個數字，她樂於擁抱科技並勇敢嘗試。 擁有多個學位的Mona曾公開演講發表她對於身心障礙、領導、文化、宗親方面的看法，她也在2019 年因社會服務獲得女性傑出獎。Mona自稱是個歷史狂人，是TikTok上眾所皆知的 “tita” 阿姨，她的與眾不同和別樹一格的創作也讓她的人氣無法擋！
Trish Terrado #PowertoInspire: 擁抱多元膚色，做自己最美麗
Trish Terrado是 Millennial Morena 品牌的創辦人，她相信每個女人不論膚色或種族，都能踏上一段美好、成長和自我接納的旅程，找到屬於自己獨一無二的美麗！Trish 也與菲律賓本土品牌合作，推出了一系列的珠寶和服裝。她熱衷於分享關於美麗、成長和自我接納之旅的故事。
Singapore女力企劃
Gemma Rose Foo #PowertoInspire: 克服一切困難挑戰自我
新加坡馬術隊選手 Gemma Rose Foo曾經3 次代表新加坡參加帕奧，16 歲時在2012 年倫敦帕奧首次亮相。而在2016 年里約熱內盧帕奧的前 6 個月，Gemma遭遇了危及生命的意外，她在德國訓練時從馬上摔下來，脾臟破裂需進行了緊急手術。手術後在醫院住了兩個星期，儘管醫生建議她停止從事這項運動，但Gemma還是鼓起勇氣繼續參賽，甚至還在恢復期間參加了帕奧。由於新冠疫情的因素，她的第三次東京帕奧參賽從2020推遲至 2021 年。現在她依然繼續騎著馬，期待能激勵更多選手與她身邊的朋友們。
Veronica Phua #PowertoCreate: 具影響力的美食KOL
美食是新加坡文化中不可或缺的一部分，也是大家最喜歡的消遣娛樂之一。對於 Veronica而言，她的工作是在美食街、餐廳和私廚家中用餐時撰寫對於食物的評價和用餐的心得，並挖掘將隱藏在全國各地的美食分享給大家。Veronica身為資深創意人，她投注所有心力成為全職美食評鑑家和創作者。口碑行銷是最能與消費者產生連結和信任感的行銷方式，Veronica透過她的影片和內容在 Instagram 上吸引了大量追蹤者，她也成為社群熱門網紅。她喜歡將美食帶入生活，用美食縮短與觀眾的距離。
Leona Hui #PowertoInspire: 拳擊界的女性拓荒者
在新加坡拳擊界女性偏少，Leona Hui 在2015 年和 2019 年代表新加坡參加東南亞運動會拳擊比賽，最終實現了她想要在新加坡發展女性拳擊運動的夢想。她喜歡拳擊的很大原因是每當站上擂台面對對手時，腎上腺素會飆升，是一項需要勇氣和力量的挑戰。Leona Hui希望能用自身力量激勵同樣對拳擊充滿熱情的女性。
KC Global Media Entertainment LLC 是一家全球多媒體公司，總部設立於美國，由索尼前高層主管安迪·卡普蘭（Andy Kaplan）和錢宗祺（George Chien）共同創立，致力朝亞洲娛樂中心發展。KC Global Media Asia (KCGM Asia) 在亞洲耕耘超過20年，擁有一系列令人印象深刻的電視頻道，其中包括動作及實境冒險頻道AXN，動漫頻道Animax，韓國娛樂頻道ONE和日本娛樂頻道GEM。KCGM Asia 努力打造全新的娛樂體驗，並提供高品質節目內容，深受亞洲觀眾喜愛。