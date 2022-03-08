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有喵孫萬事足！橘貓愛給奶奶揹　一臉滿足：阿嬤最疼我

▲日本一隻橘貓喜歡給推主的奶奶揹。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲日本一隻橘貓喜歡給推主的奶奶揹。（圖／Twitter帳號harley_kozou）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 21:53:06

有阿嬤疼的孩子最幸福了！日本一名推主家中養了一隻橘貓「Bon（ボン）」，平時牠最愛黏著推主的阿嬤，經常要她抱抱或是揹著走，「祖孫」倆的可愛互動讓網友看了都直呼「好療癒」！

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▲推主家有一隻大約7歲的橘貓「Bon（ボン）」，牠原本是浪貓，某天奶奶餵食後，就待在這裡順利被收編。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲推主家有一隻大約7歲的橘貓「Bon（ボン）」，牠原本是浪貓，某天奶奶餵食後，就待在這裡順利被收編。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
根據外媒報導，目前7歲的Bon過去本來是一隻流浪貓，5年前奶奶發現牠在院子裡閒晃，給牠一頓餐飽後牠就經常出現在家裡，後來就順理成章被收編。Bon的個性相當友善又溫和，最喜歡的人就是奶奶，每天都像個小跟班一樣黏在奶奶的身邊，有時兩手站在奶奶的腿上要求抱抱，甚至也收服了爺爺，不過只要Bon肚子餓時，就會找上奶奶，甚至在清晨時輕拍奶奶的臉叫醒她。

▲Bon非常喜歡奶奶，總是待在她的身邊。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲Bon非常喜歡奶奶，總是待在她的身邊。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲奶奶也像照顧金孫一樣守護著Bon。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲奶奶也像照顧金孫一樣守護著Bon。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲連爺爺也被Bon收服。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲連爺爺也被Bon收服。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
這天推主看見奶奶坐在落地窗前，Bon想要求奶奶關注，站在她的身後抓抓她的後背，奶奶就順勢將她揹了起來，像哄寶寶一樣輕輕地搖晃，這時Bon看起來一臉滿足，就這樣乖乖地任由奶奶揹著，祖孫倆可愛的互動就這麼被推主拍了下來！

▲這天Bon抓著奶奶的背，奶奶就順勢將這個6.7公斤的「金孫貓」揹起來。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲這天Bon抓著奶奶的背，奶奶就順勢將這個6.7公斤的「金孫貓」揹起來。（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲Bon：阿嬤最疼我了！（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲Bon：阿嬤最疼我了！（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲Bon：我可是奶奶的寶貝呢！（圖／Twitter帳號harley_kozou）
▲Bon：我可是奶奶的寶貝呢！（圖／Twitter帳號harley_kozou）
網友們看了之後都紛紛表示：「好有愛的畫面」、「有阿嬤惜的孩子最幸福」、「阿嬤也笑得好開心」、「貓小孩真的非常像是阿嬤的孫子呢」、「一看就是阿嬤養的」、「金孫貓」、「老人跟貓咪的組合就是療癒」。（編輯：陳珮瑜）


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