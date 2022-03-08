有喵孫萬事足！橘貓愛給奶奶揹 一臉滿足：阿嬤最疼我
有阿嬤疼的孩子最幸福了！日本一名推主家中養了一隻橘貓「Bon（ボン）」，平時牠最愛黏著推主的阿嬤，經常要她抱抱或是揹著走，「祖孫」倆的可愛互動讓網友看了都直呼「好療癒」！
編輯中心/綜合報導
2022-03-08 21:53:06
根據外媒報導，目前7歲的Bon過去本來是一隻流浪貓，5年前奶奶發現牠在院子裡閒晃，給牠一頓餐飽後牠就經常出現在家裡，後來就順理成章被收編。Bon的個性相當友善又溫和，最喜歡的人就是奶奶，每天都像個小跟班一樣黏在奶奶的身邊，有時兩手站在奶奶的腿上要求抱抱，甚至也收服了爺爺，不過只要Bon肚子餓時，就會找上奶奶，甚至在清晨時輕拍奶奶的臉叫醒她。
這天推主看見奶奶坐在落地窗前，Bon想要求奶奶關注，站在她的身後抓抓她的後背，奶奶就順勢將她揹了起來，像哄寶寶一樣輕輕地搖晃，這時Bon看起來一臉滿足，就這樣乖乖地任由奶奶揹著，祖孫倆可愛的互動就這麼被推主拍了下來！
網友們看了之後都紛紛表示：「好有愛的畫面」、「有阿嬤惜的孩子最幸福」、「阿嬤也笑得好開心」、「貓小孩真的非常像是阿嬤的孫子呢」、「一看就是阿嬤養的」、「金孫貓」、「老人跟貓咪的組合就是療癒」。（編輯：陳珮瑜）