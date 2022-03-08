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朱芯儀自曝罹乳癌　國健署3點呼籲：預防從日常生活做起

▲藝人朱芯儀今（8）日宣布自己罹患乳癌，讓外界十分震驚與不捨。（圖／翻攝自朱芯儀IG）
▲藝人朱芯儀今（8）日宣布自己罹患乳癌，讓外界十分震驚與不捨。（圖／翻攝自朱芯儀IG）

編輯中心/綜合報導

2022-03-08 22:09:32

36歲女藝人朱芯儀今（8）日宣布自己罹患乳癌，且癌細胞已經轉移到淋巴，需要全身性治療。朱芯儀樂觀堅強，分享自己患病治療的心路歷程，讓外界替她打氣之餘，也不免十分心疼。國健署呼籲民眾，預防乳癌要從日常生活做起，一定要定期接受乳房X光攝影檢查。

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▲朱芯儀罹患乳癌二期以上。（圖／翻攝朱芯儀YouTube）
▲朱芯儀罹患乳癌二期以上。（圖／翻攝朱芯儀YouTube）
朱芯儀拍影片透露，去年11月照鏡子，發現左右胸不一樣大，並感覺到乳房似乎「有一顆東西」，趕緊就醫檢查，結果真的確診罹患乳癌。朱芯儀也表示，其實之前身體就有不少異狀，像是不自然發燒、乳頭發癢、胸部長痘，小小一個傷口拖了快1個月才癒合等等，現在回想起來才發現都是警訊。

而國健署也在臉書發文呼籲，「珍愛自己，享受健康，請定期接受乳房X光攝影檢查」，強調預防乳癌要從日常生活做起，而維護乳房健康最重要的3要素如下：

1.健康生活型態是預防乳癌的關鍵。平時遠離菸、酒等致癌因子，飲食均衡，養成健康生活型態、規律運動、維持理想體重，並適度釋放身心壓力。

2.善用政府資源，定期檢查。45歲以上至未滿70歲婦女及40歲以上至未滿45歲具乳癌家族史（指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌）婦女，健康署補助每2年1次乳房X光攝影檢查。

3.早期發現早期治療，乳癌並非不治之症。檢查結果疑似陽性時，務必遵醫囑接受後續確診及治療處置。即使檢查結果為正常，還是要定期接受檢查，當身體有異狀時，請儘速就醫！（編輯：倪浩軒）

▲國健署提醒民眾定期接受乳房X光攝影檢查。（圖／國健署）
▲國健署提醒民眾定期接受乳房X光攝影檢查。（圖／國健署）

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