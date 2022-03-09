NOW早報／大S是初戀！具俊曄甜許諾：也是最後一個愛的人

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根據《Star1》報導，具俊曄電話受訪時聲音微顫抖，並表示大S是初戀，「我要和我人生中第一次也是最後一次的愛情（熙媛）結婚」，並透露明天飛台灣，「等了20年我要再次見到她了！」
具俊曄透露是去年冬天看到大S離婚新聞後，心情很複雜，抱著關心的心情找到20多年前的舊號碼，沒想到真的聯絡上，聽到熙媛聲音的瞬間，昔日的愛火在心裡燃起，「這幾個月來，我們一直透過視訊通話，我很重視她，就說我們結婚吧」。
具俊曄透露他不斷向大S求婚，女生答應後他們先在韓國登記，「因為台灣若不是家人身分的話不能入境，所以才一直求她嫁給我」。具俊曄表示自己年過50，想到人生中能愛的時間所剩不多，才像小孩一樣衝動（閃婚）行事。
具俊曄也透露為何1998年要否認跟大S交往，因為當時偶像談戀愛不被允許，而且當年「酷龍」非常紅，公司強烈反對，「是我先提出分手，我們是協議分手的」。至於他萬年單身不結婚的理由，具俊曄表示：「沒有遇過比她更好的人了，在我內心深處，留下了與熙媛的美好記憶。」
俄羅斯列台不友善國家！外交部：對台影響有限
俄烏戰爭爆發，多國採取不同措施抵制俄羅斯的入侵行為。俄羅斯政府因而將台灣列入不友善國家名單，外交部昨（8）日表示，對我國影響有限，駐莫斯科代表處館務也沒有受到任何影響。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄羅斯公布不友善國家與地區名單，包括台灣入列。名單中並對台灣加註，雖被視為中國領土，但自1949年起由自己的政府治理。
外交部昨日例行記者會上，發言人歐江安表示，俄羅斯不是我國主要工業物資進口國家，我國能源採購來源多元，對俄羅斯經貿與能源依存度不高，政府會持續評估相關情勢，以及全球經貿局勢變化做整體評估，確保重要物資供給、供應鏈平順、金融市場穩定，將烏俄戰爭影響降到最低。
歐江安指出，俄羅斯這項宣佈對我經貿影響是有限，行政院長蘇貞昌院長昨日在立院答覆也表示，影響有限，若受到影響政府會理當脅物。外交部長吳釗燮昨日也在立院表示，駐莫斯科代表處與俄羅斯駐台代表處都沒有受到任何影響。
今日天氣／各地晴朗穩定！氣溫再回暖 注意西半部日夜溫差大
中央氣象局指出，今（9）日天氣與昨日相似，各地天氣皆晴朗穩定，且溫度還會再更暖一些，但中部以北地區及東北部地區清晨受冷空氣及輻射冷卻影響，因此氣溫偏低，不過白天各地就會回暖，僅東半部地區雲量較多，其餘地區天氣皆為晴到多雲。
溫度方面，今日清晨中部以北地區及東北部地區約為12至14度，南部地區及花東地區則落在15至17度，感受上較涼冷，但白天太陽出來後各地就明顯回暖，全台高溫約有23至25度，南部還會再更高一些，夜晚各地溫度則約15至17度，與清晨相比已有明顯上升，不過感受仍較涼，西半部日夜溫差較大，提醒民眾適時注意保暖。
宮廟旅遊團傳染鏈再擴大 台南+4高雄+2
高雄市昨（8）日新增兩例本土確診案例、台南市新增四例確診個案，再度與宮廟旅遊團相關，高雄兩名確診分別為先前案20862的職場接觸客戶及同住家人，台南四人皆是案20974，四姊夫的復健接駁車同車接觸者。
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，日前確診的20862從事美容美髮業，在3月2日服務時傳染給昨日確診的案21037，21037返家後再傳染給家人21056，兩人匡列後在3月8日雙雙陰轉陽確診，至今宮廟旅遊團傳染鏈已在高雄造成七人感染；高雄市長陳其邁指出，案20913與新北設計師相關的確診個案20248接觸後確診，再傳染給遊覽車宮廟旅遊團，造成高雄與台南多人確診，直到案21037傳染給21056已經進入第四波傳染，因為是在隔離期間陰轉陽，所以無社區風險。
台南市長黃偉哲則指出，旅遊團傳染鏈從屏東、高雄到台南，一路玩到北部，回來之後到7日為止，在台南已經有11明確診者，昨日台南有4名確診案例，分別是案21031、21032、21033跟21034，因為他們曾跟20974共同搭乘醫院的接駁車去做復健，同個接駁車上有8位乘客、1位駕駛，接駁車傳染鏈已經出現了一傳四共有五個確診者，所以在密閉空間或密閉車輛真的是要很小心。
中職／林智勝遇兄弟老東家 三振、觸身球都來
中信兄弟昨（8）日在客場熱身賽出戰味全龍，龍隊林智勝首度遭遇老東家，結果他先是遭到三振，之後卻遭到觸身球伺候，目前雙方2:2。
林智勝昨天擔任二棒、DH先發出賽，首打席面對前隊友鄭凱文，可惜被三振出局。4局下林智勝遇到官大元，結果一上場就挨觸身球，黃柏豪也敲安，林辰勳擊出左外野方向飛球，加上失誤，味全一口氣以2:0領先。
兄弟則是5局上連續岳政華、宋晟睿連續獲得保送，順利追平比數。
大埔鐵板燒NO.1不是青菜？「低調神物」推爆：沒吃光不走
知名平價連鎖餐飲「大埔鐵板燒」深受不少人喜愛，只要點選一道主菜，再由主廚現場料理，就能馬上享用美食。然而，就有一名女網友分享，自己到大埔最愛的不是青菜，隨即曬出「低調神物」，而引起老饕們討論。
原PO於Dcard上發文，表示自己除了愛吃鐵板燒，也相當喜愛吃蔥，「每次去大埔看到師傅將蔥滿滿的灑上，就有莫名的療癒感，超愛吃蔥，連屑屑都不放過的那種，肉吃完會用湯匙拼命撈到一粒不剩」。
貼文一出，就引來不少同好留言，「蔥此生最愛」、「我也超愛蔥！！！青蔥、洋蔥都超愛的，每次吃火鍋都加一大碗吃光光」、「我也很愛蔥，也很愛洋蔥、大蒜各種讓嘴巴很臭的食物」、「我最愛鐵板燒的蔥了」；甚至還有店員跳出來直言「看了真感動 ，吃光服務員收盤子超好收的」。
但也有人嚇壞搖頭直呼，「蔥我不行」、「好羨慕不怕蔥的人，挑食的我出門吃個東西真的很麻煩，跟別人吃更麻煩」、「真的完全不能接受有蔥薑蒜韭菜這些東西欸」、「超討厭蔥」。（編輯：賴禹妡）