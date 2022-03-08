名家論壇》單厚之／英系幡然悔悟就可以？

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民進黨人為了小小一個議員參選人大打出手，讓外界看得一頭霧水，一時間各種陰謀論紛紛出爐，有的說是林佳龍為了要選北市跟英系開戰，有的說是賴清德為了2024年大選，提前翦除英系勢力。
因為採訪路線的原因，我比多數現在攻擊、捍衛黃琳的民進黨人都更早認識黃琳。當時我們是跑新黨的大記者，而黃琳則是還沒念大學的小朋友。可以想見，彼此間其實沒有太多的互動，不過是點頭之交，印象中她就是一個熱絡、認真小妹妹。我不知道黃琳後來如何受到蔡英文的感召，但當年的黃琳就是一個小黨工，基本上參與不了新黨的決策。
後來與我們同梯的記者陳彥伯當選議員，黃琳成了陳彥伯的助理。雖然掛新黨的招牌參選，陳彥伯並不是一個意識形態很強烈的人，在我們同梯的眼中甚至是有點「散」的人，黃琳勤快、熱絡的特質，對他的地方服務有不小的幫助，應該也是因為這樣，才會有後來的機會。
從黃琳的經歷來看，她的確繼續在藍營發展比較有道理。但偏偏藍營的生態是，不管你在基層多認真、蹲多久，都很難有參選的機會。看看藍營地方的議員，有幾個是從基層助理升上來的，也難怪國民黨的年輕人一天到晚喊選舉的加權、保障，就是沒有人願意去基層蹲。相反的，民進黨的「派系」，反而給了年輕人更多的機會。
「所有的政治都是地方政治」，尤其在議員層級的選舉，意識形態其實並不那麼重要，如何能夠做好選民服務、扮演好議員的角色，其實遠比統獨立場來得重要的多。更何況除了擔任過新黨黨工、陳彥伯助理之外，沒有其他任何的證據可以證明，黃琳不符合民進黨的理念。
但民進黨過去幾年的作風，卻成了滋養「忠誠審查」的溫床。既然陳時中對「小明們」都可以說出「當初選擇國籍就要自我承擔」的話，當初選擇工作的人，豈不是該要負更大的責任？既然有居留證的人可以被拒在國門之外，有黨證的人被拒在初選之外，豈不也是剛好而已？
面對黃琳受到的攻擊，英系立委管碧玲在臉書寫下「鎖定對象，集體獵巫，『11寇』殷鑑不遠」、「11寇2.0千萬不可」等文字替黃琳緩頰，痛斥當年「11寇」的極端情緒對民進黨造成的危害，並呼籲要用制度取代情緒宣洩的獵巫。黃琳的老闆、英系立委羅致政也批評，「一開口就質疑別人立場、甚至動輒貼別人標籤，是討論問題時，最廉價也最不負責任的態度」。
管碧玲跟羅致政的話都說的鏗鏘有力、擲地有聲，但就在英系全力替黃琳辯護的同時，行政院和總統府卻發動對黃郁婷的政治追殺。雖然冬奧已經結束、黃郁婷也表明將退役，但行政院長蘇貞昌卻要求教育部、體育署進行調查，並為「適當處分」，總統府也表態支持，強調國家代表隊不應有任何損害國家榮譽的爭議言行，逼得黃郁婷不得不緊急關閉FB跟IG。
民進黨政府對黃郁婷的追殺，正清楚說明了黃琳為何會面對這樣的處境。而管碧玲、羅致政雖然痛陳了當年「11寇」之害、反對在黨內找敵人，實際上民進黨卻是變本加厲擴大當年對11寇的作風，動輒在國內找敵人，稍微不順眼就可以把任何人打成「寇」，即便黃郁婷當年還在蔡英文的輔選台上獻上金牌。
在民進黨人的眼裡，只要是英系就是翻然悔悟，黃郁婷就是死不悔改、死了活該。英系提起「11寇」往事、痛斥不要動輒貼標籤的同時，是否應該仔細想想，這幾年民進黨是如何把當年「11寇」獵巫作風發揚光大的，現在的台灣早就不知道是「11寇n.0」了，相形之下，黃琳的處境只是「小巫見大巫」而已。
●作者：單厚之／資深媒體人
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