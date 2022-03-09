iPhone SE 5G版價位殺瘋了 猛獸極晶片網友「忍不住了」

Apple春季發表會今(９)日登場，會中發表多款產品，包含iPhone SE (第三代)、綠色版的iPhone 13系列、M1處理器iPad Air、Mac Studio 桌上型電腦、27吋的Studio Display顯示器和猛獸極M1 Ultra電腦晶片。
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看到iPhone 13系列的綠色新機登場時，第一眼有iPhone 11 Pro 夜幕綠的即視感，但將三款綠色放在一起比較，可以感覺到細微差異，iPhone 11 Pro 夜幕綠多了一點灰綠色的感覺，iPhone 13 Pro松嶺青顏色較亮，而 iPhone 13的綠色顏色較深。面對這次新色，網友也給了正面評價「Pro的綠色很帥誒！」、「軍綠色很不錯。」，但也有趣味回應「是原諒的顏色」、「國軍標配！」
另外，iPhone SE (第三代)一登場，果然引發討論，延續iPhone 8的設計，讓網友忍不住吐槽是「iPhone 8 換心版」、「怎麼還是上個世代的設計 」、「se的料還沒清完喔！」、「笑死，跟爆料的都一樣！」。但iPhone SE (第三代)這次起跳價為13900元，售價比上一代14500元，還要來的便宜，且大方使用A15與iPhone 13旗艦機同等規格處理器，讓人不禁大讚「 這隻猛」、「A15放SE 這價位殺瘋了」、「 全世界缺晶片你拿A15去做SE」、「SE跟13 mini 價差1萬台幣蠻香的」。