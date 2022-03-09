NBA／Simmons將隨隊出征費城 Nash：希望他享受噓聲
布魯克林籃網即將在本周五對戰費城76人，這也將是Ben Simmons轉隊後首次重遊舊地，雖然此役他不會上場，但會隨隊出征富國中心球場。屆時肯定會受到主場球迷的噓聲歡迎，主帥Steve Nash也希望他能試著享受這一切。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-09 08:18:08
Simmons轉隊到籃網之後，因為反覆的傷勢導致他始終無法出戰。不過他兩天後將會跟隨球隊前往籃網，Nash表示，Simmons希望能支持自己的球隊，也認為他已準備好面對昔日隊友和球迷。
「這很好。他現在在我們的球隊，他需要和他的隊友在一起，讓此前在費城的整個事情慢慢過去——也許這永遠也不會完全翻篇，但第一次總是便於處理這些事，並且向前看。」Nash如此解釋讓Simmons此刻重回費城的選擇。
他也相信Simmons明白自己屆時會面對怎樣的處境，「我不認為他會天真到以為他不會得到一些噓聲，我希望他去享受這一切，這是的比賽的一部分。」
根據美國籃球記者Pat Gallen報導，在這場籃網與76人的比賽中，富國銀行中心球場的籃網隊替補席會加強安保工作，保障球員和工作人員的安全。