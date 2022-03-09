COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

史上最難預測！韓國第20屆總統大選投票正式開跑

▲第20屆韓國總統大選今（9）早正式開幕，但本屆主要候選人執政黨「民主黨」候選人李在明與在野黨「國民之力」候選人尹錫悅卻因為「差距不大」，而成為最難預測結果的一次大選。（圖／美聯社）
▲第20屆韓國總統大選今（9）早正式開幕，但本屆主要候選人執政黨「民主黨」候選人李在明與在野黨「國民之力」候選人尹錫悅卻因為「差距不大」，而成為最難預測結果的一次大選。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-09 09:49:42｜2022-03-09 10:19:47

韓國第20屆總統大選進入正式投票階段，本屆總統參選人數約有10人左右，但根據過去民調結果來看，實際上韓國總統一席還是由國內執政黨「民主黨」候選人李在明與在野黨「國民力量」候選人尹錫悅為最大競爭者，然而這一屆韓國總統大選兩大競爭者卻因為皆遭傳出妻子醜聞重挫形象，兩人「差距不大」導致難以預測結果。究竟誰能完成入主青瓦台的美夢，或許直到選票開到最後才有辦法分出勝負。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《韓聯社》報導，韓國第20屆總統選舉正式投票於今（9）日上午6時正式啟動，預計4400多萬名選民將投出未來5年領導國政的新任總統。本屆大選4、5日的事前投票當中，缺席投票率為36.93%，為2014年地方選舉首次實施缺席投票以來的最高紀錄。

▲第20屆韓國總統大選。（圖／美聯社）
▲第20屆韓國總統大選開幕，一大早投票所外就大排長龍。（圖／美聯社）
主要候選人有誰？

負責今後五年國政的主要總統候選人有二，包含執政的「共同民主黨」候選人、被視為現任總統文在寅「熱門接班人」李在明；以及由在野陣營「國民力量」力推、曾把兩位前總統送入監獄的前檢察總長尹錫悅。其餘兩名有力競爭者安哲秀選擇退選並支持尹錫悅；唯一女性候選人沈相奵則是支持率較為落後，基本上「兩強硬碰」的相爭局面已定。

南韓第20屆總統選人由左至右為沈相奵、李在明、尹錫悅、安哲秀，於2月3日參加由三大電視台KBS、MBC、SBS主辦的政見辯論會。（美聯社）
▲第20屆韓國總統大選候選人由左至右為沈相奵、李在明、尹錫悅、安哲秀，於2月3日參加由三大電視台KBS、MBC、SBS主辦的政見辯論會。（圖／美聯社）
民主黨候選人李在明是平民出身，擔任改革派人權律師多年，積極參加社會運動，終於以「改革」為號召踏入政壇，靠著勇於直言、爽快俐落的作風獲得不少進步派人士支持。2018年李在明擔任京畿道知事，曾擔任城南市市長；2020年時任京畿道知事李在明曾痛批新天地教會妨礙疫調，更在韓國疫情肆虐最嚴重時，曾一舉「抄」了韓國新天地教會總部。

在野黨「國民力量」候選人尹錫悅則歷任首爾中央地方檢察廳長和韓國檢察總長，在司法界中聲望與地位皆高，曾擔任對前總統朴槿惠「閨蜜干政案」的特別檢察組組長，以主導案情發展的重要地位獲得矚目與支持。2021年，尹錫悅辭去檢察總長職務後踏入政界，同樣號召「改革」以在野黨身分監督執政。

然而本屆最為人詬病的是，參選期間兩名候選人皆前後因為妻子醜聞纏身，導致選民對本屆選舉大失所望，被諷刺是「爛蘋果之爭」。首先被形容是「韓國川普」的李在明，妻子妻金慧京被爆出曾把公務員當私人助理使喚，長子李東鎬爆出沉迷賭博、於疫情嚴峻時到按摩會館買春，本人更深陷土地開發的受賄醜聞，接連遭到砲轟，多次率領家人與團隊「行大禮」下跪道歉。

▲共同民主黨總統候選人李在明因民調下降，帶領 20 多位黨內議員下跪致歉。（圖／翻攝自韓媒）
▲共同民主黨總統候選人李在明因民調下降，帶領 20 多位黨內議員下跪致歉。（圖／翻攝自韓媒）
尹錫悅妻子金健熙則被爆出學經歷造假、博士論文涉嫌抄襲的醜聞，本人更陷入「迷信巫蠱」爭議，不僅總統大選辯論期間，被發現手掌上出現一個神秘的「王」字，據傳是由「法師加持」，再加上妻子與記者通話中屢屢提到法師重要性、尹錫悅夫婦與巫蠱法師來往的行為也令選民想起「閨蜜干政」的擔憂，這位昔日檢察系統明星的正義人設驟然崩塌。

民調結果與投票現場

根據韓國蓋洛普民調公司最新民調顯示，領先的尹錫悅支持率為39%，李在明則以支持率38%緊咬在後，兩者差距幾乎在誤差範圍當中，惟3月3日退選的安哲秀一席「為凝聚票倉、完成改革」試圖拉下執政黨的發言，恐成為這次選舉的關鍵變因。

不過在韓國新冠疫情迅速擴散下，考驗的不只是總統候選人們的號召力，還考驗了選民投票意願與選務人員的防疫措施。全國各地投票所從一大早就大排長龍，參加投票之前，必須出示身份證、駕照或護照等有效證件，並佩戴口罩；投票期間民眾會以乾洗手消毒、蓋上投票章，並開放在投票站外面拍攝照片上傳到社群媒體。

▲第20屆韓國總統大選。（圖／美聯社）
▲第20屆韓國總統大選碰上新冠疫情肆虐，政府放寬防疫限制。（圖／美聯社）
影響選情關鍵政策

根據韓國三大電視台日前委託民調機構調查，選民在想支持候選人的原因當中，對於「經濟與未來發展」為是否支持的決定性關鍵，占28.4%，福利政策、打造公平社會則占24.8%，最後外交、國防等相關議題比例則僅有經濟政策支持度的一半，僅占14.3%。

然而在房價、物價雙漲的經濟壓力下，民調結果亦指出「支持政黨輪替」比例不斷維持過半以上，這是基於選民對現任政府的不滿。本屆大選重大政策方面，兩大黨候選人皆聚焦於青年就業、經濟方向、對中國與北韓態度、性別議題等面向，其中路線有相似之處，也有明顯差異的情況。對於北韓態度，雙方政策差異不大，皆意欲展現和現任總統「親北」路線的不同態度，李在明雖稱北韓試射飛彈為「挑釁」，但仍以促成停戰宣言為優先；尹錫悅則強調實現非核化；性別議題也在本屆選舉成為重要關鍵，在野黨保守陣營的尹錫悅提出「廢除女性家族部」政見，執政黨則砲轟其「靠歧視女性拿選票」，顯示韓國嚴重的仇女問題。

▲韓國最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅的支持選民中不乏普遍反感「女權議題」的年輕男性選民。（圖／美聯社／達志影像）
《韓聯社》指出，歷屆大選開票一般在投票日次日早上6點至7點完成，但若參加投票的新冠確診病例與隔離人數超乎政府預期，投票截止時間和開票時間可能都將向後延遲。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀