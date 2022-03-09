史上最難預測！韓國第20屆總統大選投票正式開跑

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主要候選人有誰？
負責今後五年國政的主要總統候選人有二，包含執政的「共同民主黨」候選人、被視為現任總統文在寅「熱門接班人」李在明；以及由在野陣營「國民力量」力推、曾把兩位前總統送入監獄的前檢察總長尹錫悅。其餘兩名有力競爭者安哲秀選擇退選並支持尹錫悅；唯一女性候選人沈相奵則是支持率較為落後，基本上「兩強硬碰」的相爭局面已定。
民主黨候選人李在明是平民出身，擔任改革派人權律師多年，積極參加社會運動，終於以「改革」為號召踏入政壇，靠著勇於直言、爽快俐落的作風獲得不少進步派人士支持。2018年李在明擔任京畿道知事，曾擔任城南市市長；2020年時任京畿道知事李在明曾痛批新天地教會妨礙疫調，更在韓國疫情肆虐最嚴重時，曾一舉「抄」了韓國新天地教會總部。
在野黨「國民力量」候選人尹錫悅則歷任首爾中央地方檢察廳長和韓國檢察總長，在司法界中聲望與地位皆高，曾擔任對前總統朴槿惠「閨蜜干政案」的特別檢察組組長，以主導案情發展的重要地位獲得矚目與支持。2021年，尹錫悅辭去檢察總長職務後踏入政界，同樣號召「改革」以在野黨身分監督執政。
然而本屆最為人詬病的是，參選期間兩名候選人皆前後因為妻子醜聞纏身，導致選民對本屆選舉大失所望，被諷刺是「爛蘋果之爭」。首先被形容是「韓國川普」的李在明，妻子妻金慧京被爆出曾把公務員當私人助理使喚，長子李東鎬爆出沉迷賭博、於疫情嚴峻時到按摩會館買春，本人更深陷土地開發的受賄醜聞，接連遭到砲轟，多次率領家人與團隊「行大禮」下跪道歉。
尹錫悅妻子金健熙則被爆出學經歷造假、博士論文涉嫌抄襲的醜聞，本人更陷入「迷信巫蠱」爭議，不僅總統大選辯論期間，被發現手掌上出現一個神秘的「王」字，據傳是由「法師加持」，再加上妻子與記者通話中屢屢提到法師重要性、尹錫悅夫婦與巫蠱法師來往的行為也令選民想起「閨蜜干政」的擔憂，這位昔日檢察系統明星的正義人設驟然崩塌。
民調結果與投票現場
根據韓國蓋洛普民調公司最新民調顯示，領先的尹錫悅支持率為39%，李在明則以支持率38%緊咬在後，兩者差距幾乎在誤差範圍當中，惟3月3日退選的安哲秀一席「為凝聚票倉、完成改革」試圖拉下執政黨的發言，恐成為這次選舉的關鍵變因。
不過在韓國新冠疫情迅速擴散下，考驗的不只是總統候選人們的號召力，還考驗了選民投票意願與選務人員的防疫措施。全國各地投票所從一大早就大排長龍，參加投票之前，必須出示身份證、駕照或護照等有效證件，並佩戴口罩；投票期間民眾會以乾洗手消毒、蓋上投票章，並開放在投票站外面拍攝照片上傳到社群媒體。
影響選情關鍵政策
根據韓國三大電視台日前委託民調機構調查，選民在想支持候選人的原因當中，對於「經濟與未來發展」為是否支持的決定性關鍵，占28.4%，福利政策、打造公平社會則占24.8%，最後外交、國防等相關議題比例則僅有經濟政策支持度的一半，僅占14.3%。
然而在房價、物價雙漲的經濟壓力下，民調結果亦指出「支持政黨輪替」比例不斷維持過半以上，這是基於選民對現任政府的不滿。本屆大選重大政策方面，兩大黨候選人皆聚焦於青年就業、經濟方向、對中國與北韓態度、性別議題等面向，其中路線有相似之處，也有明顯差異的情況。對於北韓態度，雙方政策差異不大，皆意欲展現和現任總統「親北」路線的不同態度，李在明雖稱北韓試射飛彈為「挑釁」，但仍以促成停戰宣言為優先；尹錫悅則強調實現非核化；性別議題也在本屆選舉成為重要關鍵，在野黨保守陣營的尹錫悅提出「廢除女性家族部」政見，執政黨則砲轟其「靠歧視女性拿選票」，顯示韓國嚴重的仇女問題。
《韓聯社》指出，歷屆大選開票一般在投票日次日早上6點至7點完成，但若參加投票的新冠確診病例與隔離人數超乎政府預期，投票截止時間和開票時間可能都將向後延遲。