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俄侵烏受挫　專家：俄羅斯軍隊不具備打大規模戰爭能力

▲被烏克蘭守軍摧毀的俄羅斯戰車。（圖／烏克蘭國防部）
▲被烏克蘭守軍摧毀的俄羅斯戰車。（圖／烏克蘭國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-09 10:19:22｜2022-03-09 10:21:47

俄羅斯於上月24日出兵烏克蘭，但不只攻勢受挫，久攻不下烏克蘭首都基輔，還引發西方國家制裁俄羅斯。軍事專家認為，俄羅斯侵略烏克蘭受挫，顯示俄羅斯軍隊還不具備打大規模戰爭能力。

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國家政策基金會今（9）日舉辦「俄烏戰爭對國際和兩岸關係的衝擊」座談會，中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲表示，俄軍以源自前蘇聯的「縱深作戰」觀念為本，仿效美軍在第二次波灣戰爭的戰例，利用小而堅的突擊部隊，實施迅捷的地面穿插突進，輔以遠距精準打擊火力，希冀動用最小限的兵力，以最少的代價，在對短的時間內，推翻烏克蘭澤倫斯基現政權。

滕昕雲表示，前蘇聯的「縱深作戰」，講求在與敵第一線部隊接觸的同時，就要攻擊敵後方全縱深的各級目標，並擊滅其預備隊。為達此戰略目的，迅捷之機動部隊做深遠的穿插突進，並動用空降部隊先期佔領敵後方重要目標，以期崩解敵人全般防禦體系。此次入侵烏克蘭，即是援引前蘇聯撲滅1968年布拉格之春的用兵模式－以空降部隊先期控制機場，再以機械化部隊自多方面快速入侵，這是「縱深作戰」小規模的實兵運用。

滕昕雲認為，未能投入壓倒性優勢兵力。欲征服國土遼闊的烏克蘭，至少要投入50萬人以上的地面部隊。先進的作戰準則，加上壓倒性優勢兵力的投入，這是前蘇聯「縱深作戰」令北約盟國深度憂懼的所在。俄軍並未打他們擅長的戰爭。俄軍部署烏克蘭邊界時間過長，烏克蘭部隊早已預期俄軍的入侵，於是預作防範，並擬定各種反應計畫。基輔近郊機場在開戰首日未被俄羅斯空降部隊拿下即是證明。

滕昕雲指出，俄烏戰爭顯示俄羅斯武裝力量並不具備組織、指揮、遂行一場大規模戰爭的能力。在閃擊失敗後，並未能立刻改變作戰計畫，進行兵力調整，以適應新局。在野戰遂行上，作戰模式僵化，指揮參謀作業粗糙，缺乏聯合兵種的協同。

針對對台海局勢影響，滕昕雲指出，俄烏戰爭為以陸戰為主的聯合軍兵種作戰，對於地面部隊素質的要求高，增加了打勝仗的複雜性與難度。而台海戰場共軍先期必以遠程投射火力實施第一擊，純粹發揚物質優勢，對攻方而言相對單純。俄羅斯所投射的遠程打擊火力，並未癱瘓烏軍的指管防空體系；而台灣地狹人稠，將同等密度的火力轉移至台海戰場，仍會產生致命的效果。

▲中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲分析俄羅斯入侵烏克蘭受挫原因。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.09）
▲中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲分析俄羅斯入侵烏克蘭受挫原因。（圖／記者呂炯昌攝，2022.03.09）

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