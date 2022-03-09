抵俄行列再擴大！麥當勞關閉850家門市　星巴克也加入

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麥當勞在聲明中說：「麥當勞決定暫時關閉我們俄羅斯所有的餐廳，並暫停這個市場的活動。」麥當勞表示將持續支付它們6萬2000名俄羅斯員工的薪水。
同一天，咖啡連鎖業者星巴克（Starbucks）也表示將暫停俄羅斯的營運，「我們決定暫停所有在俄羅斯的商業活動，包括暫停所有星巴克商品的出貨」。星巴克先前表示，俄國有130間星巴克店面是由授權夥伴完全擁有與經營。
星巴克執行長強生（Kevin Johnson）寫到，其授權夥伴「同意立即暫停店面的營運，並將提供援助給近2000名生計仰賴星巴克的俄國夥伴」。
加入抵制這波俄羅斯行列的企業，還有飲料業兩大巨擘可口可樂（Coca-Cola）和百事公司（PepsiCo）。
可口可樂發布聲明宣布「暫停其在俄羅斯商業活動」，並說：「我們心繫著因為烏克蘭這起悲劇事件而承受不合理影響的民眾。」
百事公司也發布聲明說：「考量到烏克蘭所發生的駭人事件，我們宣布暫停販售百事可樂和我們在俄羅斯的全球性飲料品牌，包括七喜（7Up）和華年達（Mirinda）。」
耶魯大學（Yale University）一支團隊依據其管理的名單表示，在俄市場占有顯著市占的企業中，已有約250間於俄2月24日侵烏之後撤出俄國，讓人聯想到「1980年代為抗議南非種族隔離制度掀起的大規模撤資運動」。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1110309