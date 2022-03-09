招架不住？遭追問俄烏議題 中國戰狼：這樣糾纏有意思嗎
俄羅斯揮軍入侵烏克蘭已經持續將近兩週，中國始終沒有對俄羅斯予以譴責，持續保持「中立」，避免對任何一方表達過多的支持。中國外交部發言人趙立堅8日被問及相關議題，仍再度避答，更不滿地批評提問記者「你這樣糾纏有意思嗎？」
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-03-09 10:08:09
中國外交部8日舉行例行記者會時，《彭博社》記者指出聯合國聲稱已有170萬人逃離烏克蘭，另外有400多名平民喪生，世界銀行已經批准向烏克蘭提供7億美元的援助計畫，並詢問中國對於俄羅斯是不是入侵烏克蘭的問題有沒有新的立場？對此，趙立堅表示，中國立場「明確和一貫」，對俄烏問題持續不表明態度。
隨後《彭博社》記者再次提問，「你認為俄羅斯入侵烏克蘭了嗎？」但趙立堅仍不肯正面回應，還反問記者，「你這樣糾纏有意思嗎？這個問題已經問過無數遍了」。
除了迴避是否入侵的議題，趙立堅也再度轉移焦點，指出「中國始終認為一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。」並稱「烏克蘭問題早已超越俄烏雙邊關係範疇，在北約連續5輪東擴情況下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決。」
俄羅斯自上月24日出兵入侵烏克蘭，至今烏克蘭境內仍砲聲隆隆。俄烏戰事發生以來，西方國家紛紛祭出制裁，但中國卻始終迴避俄羅斯出兵之舉稱為是「入侵」，即使在記者會上碰上相關議題，中國也不斷逃避問題，不做正面回應。
7日時，中國外交部長王毅也曾被問中方為何拒絕譴責俄羅斯，是否擔心損害自身的國際地位。王毅聲稱，俄烏問題是「冰凍三尺非一日之寒」，各國要做的不是「火上澆油，激化矛盾」。