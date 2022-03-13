高雄人3月每週末遊義大優惠450元 「這年紀」只要10元
高雄人有福了！春暖花開正適合出門踏青遊玩的時刻，義大遊樂世界感謝「好鄰居」高雄鄉親，在3月份每周六、日推出「有鄰真好」的優惠回饋給在地朋友，只要是設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票只要450元；而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園竟然只要拿出銅板價10元就可暢遊！簡直是親子小家庭的福音。
記者蕭涵云/台北報導
2022-03-13 08:00:00
義大遊樂世界報好康！為感謝「好鄰居」高雄鄉親朋友，特別在三月份每周六、日推出「有鄰真好」回饋方案，凡設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票優惠450元，而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園竟然只要銅板價10元就可暢遊。
今年義大遊樂世界全新推出長達40分鐘的劇院大秀「奇幻之旅」，集結世界各國頂尖的舞者綜合精湛特技、華麗舞蹈及奇幻的魔術表演，讓遊客彷彿遊歷不同國家，享受精彩的世界旅行。只要憑入園手章還能免費搭乘南臺灣最高的義大摩天輪， 打造了128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，超浪漫。
擁有全台最大室內親子遊樂場、超過20種親子遊樂設施，不怕大太陽或陰雨天，父母都可以輕鬆陪孩童盡情體驗。來到遊樂園不可錯過的戶外大遊行，則準時在每日下午三點半登場，穿著華麗造型服裝的外籍舞者，表演「魔法少年大義－調皮的彩蛋兔」展現高超舞技，從A區大衛城沿著希臘大道抵達特洛伊木馬C區，長達30分鐘的趣味互動，是最熱鬧、適合拍照留念的好時機。