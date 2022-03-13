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高雄人3月每週末遊義大優惠450元　「這年紀」只要10元

▲高雄人有福了！義大遊樂世界在3月份每周末推出「有鄰真好」的回饋方案，設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票優惠450元；而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園只要銅板價10元！（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）
▲高雄人有福了！義大遊樂世界在3月份每周末推出「有鄰真好」的回饋方案，設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票優惠450元；而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園只要銅板價10元！（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-03-13 08:00:00

高雄人有福了！春暖花開正適合出門踏青遊玩的時刻，義大遊樂世界感謝「好鄰居」高雄鄉親，在3月份每周六、日推出「有鄰真好」的優惠回饋給在地朋友，只要是設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票只要450元；而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園竟然只要拿出銅板價10元就可暢遊！簡直是親子小家庭的福音。

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▲義大遊樂世界裡也有眾多刺激的設施，大朋友也能玩得開心。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界裡也有眾多刺激的設施，大朋友也能玩得開心。（圖／義大遊樂世界提供）
義大遊樂世界報好康！為感謝「好鄰居」高雄鄉親朋友，特別在三月份每周六、日推出「有鄰真好」回饋方案，凡設籍「高雄市」的市民朋友，每人入園門票優惠450元，而12歲以下設籍高雄市的孩童，入園竟然只要銅板價10元就可暢遊。

今年義大遊樂世界全新推出長達40分鐘的劇院大秀「奇幻之旅」，集結世界各國頂尖的舞者綜合精湛特技、華麗舞蹈及奇幻的魔術表演，讓遊客彷彿遊歷不同國家，享受精彩的世界旅行。只要憑入園手章還能免費搭乘南臺灣最高的義大摩天輪， 打造了128種炫麗燈光秀搭配高雄美麗夜景，超浪漫。

擁有全台最大室內親子遊樂場、超過20種親子遊樂設施，不怕大太陽或陰雨天，父母都可以輕鬆陪孩童盡情體驗。來到遊樂園不可錯過的戶外大遊行，則準時在每日下午三點半登場，穿著華麗造型服裝的外籍舞者，表演「魔法少年大義－調皮的彩蛋兔」展現高超舞技，從A區大衛城沿著希臘大道抵達特洛伊木馬C區，長達30分鐘的趣味互動，是最熱鬧、適合拍照留念的好時機。

▲最新「奇幻之旅」表演帶大家到各國去旅行。（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）
▲最新「奇幻之旅」表演帶大家到各國去旅行。（圖／翻攝自義大遊樂世界FB）
▲高雄在地的親子家庭趁3月來玩最省。（圖／義大遊樂世界提供）
▲高雄在地的親子家庭趁3月來玩最省。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界推出「有鄰真好」優惠，回饋在地高雄人囉。（圖／義大遊樂世界提供）
▲義大遊樂世界推出「有鄰真好」優惠，回饋在地高雄人囉。（圖／義大遊樂世界提供）

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