名家論壇》陳冲／錯失自貿協定反惹禍

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2014/2/1慕尼黑會議中，俄國與歐盟代表互相指責，當時歐盟執委會主席Van Rompuy還喊出「The future of Ukraine belongs with the European Union」的感性話語。但Action speak louder than words，2013年未打鐵乘熱，沒有簽訂只差臨門一腳的自貿協定，結果慕尼黑會議後，2014/3俄國出兵策反克里米亞，利用自決公投後再撤軍，接著烏克蘭東部兩省又發生動亂迄今，如今烏克蘭在戰爭已然進行時，侈言加入比FTA政治意味更濃厚的NATO，恐怕只是逞口舌之快。自貿協定(尤其與歐盟的協定)，顯示對市場開放的決心，在某一層次上也是護身符，本應掌握時機，能簽就簽，烏克蘭2013/11突踩剎車，恐怕是「一著錯，滿盤空」。而當年台灣對服貿、貨貿的簽訂未能堅持，想想也是可惜。
日前，針對西方國家對俄國的金融制裁，本基金提到2009年歐巴馬總統，在周小川(中國人行行長)改革國際金融體系專文的次日，以上駟對下駟之姿，堅決主張美元是Extraordinary strong，不必另創SDR的加強版，但因過於急迫，也不小心透露美國維持金融霸權的企圖心，以利對內大量印鈔、對外取得制裁高位，所以江湖上老大，對可能影響其地位的舉動，都是相當敏感的，美國如此，俄國亦復如此。
順便一提，最近媒體常說，俄國故意在北京冬奧後啟動戰役，疑是中俄通謀，這點可能是未讀史的結果。不妨查查當年俄國出兵克里米亞，也是在2014/2/23俄國主辦Sochi冬奧剛結束後，烏克蘭戰事應可預測，歷史只是重複，人類自己健忘而已。
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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