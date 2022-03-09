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專業職涯顧問一對一　打造多元求職力

▲求職力培訓營活動圓滿結束。（圖／影響力教育基金會提供）
▲求職力培訓營活動圓滿結束。（圖／影響力教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

2022-03-09 10:44:14

依台灣就業通的調查，42%的受訪者剛踏入職場時，對工作沒有目標，其中「不知道自己的興趣」占49.9%、「所學相關職缺少」占48.6%，及「沒想過職涯規劃」占32.6%；為助新鮮人求職，影響力教育基金會（原江華教育基金會）、人資小週末、救國團合力舉辦「求職力培訓營」。
 
影響力教育基金會與人資小週末自2021年起成立Career for Taiwan「為你職引」的職涯輔導媒合平台，透過「一對一職涯輔導」、「求職社群互動」及「求職力培訓營」，協助新鮮人探索個人職能，傳授求職心法。
 
本次培訓營邀請邀請擁有20年人資顧問經驗及GCDF國際職涯發展師證照的李宗樺老師，從建立個人名片開始，搭配牌卡聚焦個人特質，引導學員思考當前困境及未來發展；進而從人資的角度分享撰寫履歷要點、面試注意事項，讓學員用淺顯易懂的STAR法則，從求職者中脫穎而出！

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▲求職力培訓營自傳要點介紹。（圖／影響力教育基金會提供）
▲求職力培訓營自傳要點介紹。（圖／影響力教育基金會提供）
模擬面試環節的部分，依學員理想職缺分組，由該領域的人資顧問擔任面試官，進行模擬問答，讓學員分組面試演練，除提供個人化的面試建議，也能擔任觀察員的角色，汲取同學的經驗；課後學員認為，「擔任觀察員更能客觀知道面試常見的盲點，與面試官常提問的內容。」
 
身兼影響力教育基金會執行長的兩岸知名人力資源專家黃至堯博士表示，隨著畢業季即將來臨，目前勞動市場的職缺非常的多，找一份工作其實不難，但要想找到自己滿意的工作，則是難上加難；通過專業職涯顧問一對一的輔導，期待每一位同學都能找到自己未來的方向！
 
Career for Taiwan「為你職引」，力求協助新鮮人發掘個人優勢，進而發展理想職涯，除「求職力培訓營」，每個月也舉辦一對一職涯輔導活動，逐步帶領大學生、社會新鮮人突破職涯困境；詳細的資訊，可搜尋粉絲專頁：Career for Taiwan「為你職引」的職涯輔導媒合平台。職場新鮮人該如何找到「理想」工作？
 

▲Career for Taiwan介紹。（圖／影響力教育基金會提供）
▲Career for Taiwan介紹。（圖／影響力教育基金會提供）
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