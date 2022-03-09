台股反彈　財金首長：大家對基本面有信心、沒叫公股護盤

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此外，台股跌不停，外資在台股3天賣超1700億元，但賴士葆表示，最近泛官股行庫每天在買，台銀一天就買超百億元，但「外資賣、官股買，官股錢就這樣送給外資，這看起來怪怪」，他問財政部或上級是否有指示泛公股進場護盤？阮清華說「沒有沒有，這次真的沒有」，泛公股都有自己的操作團隊，他們會自己去判斷，而且他們進出不一定是自營，還有經紀部位。
不過，今日台股早盤台股止跌反彈，重回萬七大關，黃天牧及阮清華都表示這代表投資人對台股基本面仍有信心及看好。金管會在書面報告中也強調，台股近期受到俄烏地緣政治因素及國際股市影響，致市場波動增加，今年以來截至3月8日收盤16825點，跌幅7.65%，與其他亞洲國家相較，仍相對穩定，整體表現持穩，加上台股具有高殖利率特性，且國內上市櫃公司今年截至1月底營收較去年同期增加9.56%，我國經濟仍穩健成長，上市櫃公司營收表現佳，台股基本面尚稱良好。
阮清華也提到，近期因俄烏情勢、美國聯準會（Fed）升息及油價、大宗物資價格攀升等利空因素，台股隨歐美亞主要股市連動下挫，自俄烏戰爭爆發至昨日止，跌幅6.82%，但買盤力道強勁，顯示投資人對台股仍具有信心，台股基本面良好，行政院主計總處公布今年經濟成長率由4.15%上修至 4.42%，出口持續暢旺，2月出口374.5億美元，年增34.8%，進口316.4億美元，年增35.3%，均為同期新高；進口資本設備51.2億美元，年增13.4%，顯示國內投資熱絡；上市櫃公司今年1月營收3.58兆元，為同期最高，臺股本益比及殖利率均具優勢，且國內嚴重特殊傳染性肺炎疫情控制良好，對台股形成有利支撐。
但阮清華也強調，國安基金持續密切關注俄烏戰爭及近期國際局勢對國內股市影響，必要時將依國安基金設置及管理條例第8條規定，國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，召開臨時委員會議研議穩定市場對策。
對於俄烏情勢，金管會也提出4大措施因應，包括維護證券市場交易秩序、加強金融業風險控管、強化金融資安防護及持續推動投資人教育宣導，金管會已督導證交所、櫃買中心、期交所等周邊單位建立監視制度，如有股價異常波動情事，將依相關規定辦理，而為防範假訊息影響市場波動，也已請證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所等四單位均應密切關注市場消息，強化對假訊息澄清與處理，注意落實處理程序並實際演練。
此外，金管會表示，金融機構海外授信與投資已有相關控管機制，投信法規亦已規範基金投資海外有價證券的種類、範圍及分散性。因應俄烏情勢變化，金管會會已再提醒金融機構依國際間地緣政治及政經情勢變化情形，強化資訊安全維護及密切注意 國內外金融市場相關風險。另金管會也已要求財金公司及證券周邊單位加強關鍵基礎設施資安防護。同時配合國際間陸續對俄羅斯採取多項制裁措施，金管會亦促請金融機構及虛擬通貨平台業者應持續關注及更新制裁名單等資訊，並注意相關交易風險，採取適當控管措施。