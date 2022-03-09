上半年規模最大就博會12日登場 釋出逾6600職缺任你挑

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台中市上半年規模最大的就業博覽會「富市台中 福虎生豐」，將於12日在中興大學惠蓀堂登場，邀請台積電、宏全國際、網銀國際等65家知名廠商，設置製造、科技、無煙囪、視訊徵才4大熱門產業專區，總計釋出超過6600個職缺，其中有破千職缺薪資上看6萬元，是年後轉業民眾最好求職機會。





勞工局長張大春表示，市府積極與台中17所大專院校合作，透過產官學三方合作，提供優質職缺，此場徵才邀集65家廠商共襄盛舉，包含近年於海內外大舉擴廠而擴大徵才的全球晶圓代工龍頭台積電、國內包材及飲料代工大廠宏全國際、全球第一電子元件製造商台灣村田及台灣手遊大廠「網銀國際」等。





其中，台積電預計斥資8000億元在中科擴廠，此次就博會將釋出超過1000個薪資上看6萬元的工程師職缺；而漢鐘精機也開出起薪6萬元的研發儲備幹部，將在地優秀青年學子根留台中就業。





張局長說明，市長盧秀燕上任後力拼經濟，吸引企業投資台中，依據最新統計資料顯示，去年第四季公司、商業登記家數、投資台灣三大方案家數等八項經濟指標全國第一，其中投資台灣三大方案吸引239家企業，投資金額超過2,832億元，創造超過2萬1,000個就業機會。





台中市就業服務處表示，活動採取實體與視訊雙軌制辦理，其中矽品精密、友達晶材、王品餐飲等16家廠商提供視訊面試機會，歡迎事先上網報名。現場將設置體溫檢測站，也請求職者遵守防疫措施，相關資訊請至台中市就業服務處活動專頁( https://www.eso.taichung.gov.tw/834063/834064/834066 )查詢，也可電洽1999專線或撥打市府電話04-22289111轉分機36100詢問。









