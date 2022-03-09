俄羅斯入侵烏克蘭受挫！學者：中國對台用武將更謹慎

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左正東表示，烏克蘭戰爭後，中國大陸表達願意居間調停，但《紐約時報》認為中國預知俄羅斯軍事行動，且西方外交界不時釋放中俄關係緊密的外交訊號，可看出美中間缺乏互信，中國要扮演調停者角色不易，有可能被迫成為觀望者。





左正東進一步表示，中國整體輿論對於烏克蘭戰事的討論大體上算是「屏息以待」，雖然有人聲援烏克蘭，但也有人替俄羅斯解釋，整體而言，官媒與官方聲明都保持低調。在烏克蘭戰爭可能陷入膠著下，中國部分輿論對於對台用武一事也提出需要更加謹慎的說法，相對於過去兩年高調的武統言論，起到一定的緩和作用。





左正東認為，烏克蘭戰爭透過網路和傳播科技向全球播送，高度的透明性讓兩岸決策者與民眾對於未來評估更加謹慎。到目前為止，烏克蘭戰爭對兩岸關係的影響還是正面大於負面。對台灣而言，俄烏戰爭喚醒國人重視國防建設，外媒《經濟學人》認為台灣人已改變如何看待自己，當民眾願意為國防付出成本，對於和平會更加珍惜，對兩岸關係具有正面意義。



