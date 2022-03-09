疫情下女性婚姻移民處境更脆弱　民團籲持續捍衛權益

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此外，婚姻移民因性别、種族、國籍和經濟地位而遭受的多重歧視已經惡化，但從未像疫情下如此明顯，像是來自中國的婚姻移民及其子女被禁止入境台灣與家人團聚，孩子也無法復學。經過努力不懈的對台灣政府抗議和倡議終於獲得成果，使得許多來自中國的婚姻移民及其子女得以入境。
另一項值得關注的問題是，婚姻移民們持續遭受家庭暴力，其中許多来自其伴侣或配偶。許多國家不完善的移民政策無法為正在尋求正義或保護的受暴婦女提供安慰、庇護或支持，許多人因而被迫逃離。隨着許多婚姻移民團體、女性領導的組織、移民支持和倡議平台處理了許多案件，並要求各國政府作出回應，越来越多的女性婚姻移民開始發聲。
聯盟指出，婚姻移民的脆弱處境與不穩定的核心是新自由主義與父權的經濟和政治制度，這種制度系統性的歧視、排斥和商品化移民／工，尤其是女性婚姻移民。他們的運動只有與其他受壓迫和邊緣化的女性和男性的運動連結並聯合起來，才能變得更加強大，無論這些運動是在他們目前的居住國還是在他們的祖國。
而在台灣，經過近二十年的倡議與行動，台灣的婚姻移民女性處境雖已有顯著的改善，但仍然面臨許多不平等待遇。2020年爆發新冠疫情以來，這些不平等更為突顯。近年來，越來越多的女性婚姻移民投入公共事務，為自己的權益發聲，未來，聯盟將持續倡議，並連結不分國籍、種族、族群、階級的所有女性，以及支持性別平等的男性伙伴，團結一致，共同打造真正平等與和平的世界。
不少女性婚姻移民也在這天向民眾喊話：「希望婚姻移民的家庭團聚權、孩子的受教權，即使在疫情調控下，也不分國籍公平對待」、「疫情下的收入所得減少與家庭照顧增加，不應該是女性來承擔所有的家庭照顧」、「需要平等的公民權利。尊重家庭內親子受教權與授教權。生活空間的使用與生活自由度的平等化。期望把現有的社會現象優質化」、「希望新住民姐妹也有權利照顧自己娘家的父母」、「希望政府所稱的『在台灣的新住民，我們都是一家人』不要只是口號，新住民要看到在政策制度上應有的平等待遇的措施」。
不少民眾也站出來力挺女性移民的權益：「家戶移工持續因為無勞動法令的保障而承受更糟的勞動條件，絕大多數女性移工都持續面臨懷孕歧視，而在新冠疫情中，所有女性移工都被迫承受了來自僱主、仲介甚至政府的毫無道理且充滿種族主義的門禁限制。女性移工與其他所有女性移民站在一起，為所有移民女性的權利和尊嚴而奮鬥」、「現在就開始關注婚姻移民權益，有一天你我都可能需要了解並深入爭取」、「無論是移民身份或是女性身份，在不同身份給予的期待和包袱裡，希望每個人能夠自由的選擇、自由地做自己讓自己感到舒服的身份」。