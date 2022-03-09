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不只可樂4/1每瓶多6元！雪碧、美粒果、黑松沙士也漲定了

▲有「肥宅快樂水」之稱的可樂漲價了！太古可口可樂宣布，4月1日起可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果進行調價。（圖／記者黃韻文攝）
▲有「肥宅快樂水」之稱的可樂漲價了！太古可口可樂宣布，4月1日起可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子、美粒果進行調價。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-09 11:42:39｜2022-03-09 11:50:13

有「肥宅快樂水」之稱的可口可樂，這下快樂不起來了！已近10年未曾調整價格的可口可樂，確定4月起將進行調價，目前已知600ml瓶裝可樂自29元漲至35元，漲幅逼近2成，除此之外，雪碧、芬達、美粒果也將有部份品項調漲。網友聞訊崩潰，直呼：「35元都可以買大罐2公升了」。而台灣人從小喝到大的黑松沙士，據悉也正在研議調漲幅度，之後同樣漲定了。

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通膨巨獸擋不住，通路傳出可口可樂進價變貴，太古可口可樂回覆《NOWnews今日新聞》表示， 4月1日起會針對零售通路進行調價，將漲價的品項包括可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子的寶特瓶及易開罐，但並非是全部品項，且單品漲幅也不同。

▲600ml瓶裝可口可樂超商目前牌價仍是29元，預計4月1日起全面性調價至35元。（圖／記者黃韻文攝）
▲600ml瓶裝可口可樂超商目前牌價仍是29元，預計4月1日起全面性調價至35元。（圖／記者黃韻文攝）
太古可口可樂也提到，由於還處於和客戶溝通階段，目前僅確認600ml瓶裝可樂由29元漲至35元。除了汽水類的可口可樂、雪碧在調漲範圍內，不少民眾喜愛的「美粒果」也會調漲，不過旗下其他品牌包括爽健美茶、原萃，皆不會受到影響。

以600ml瓶裝可樂29元漲至35元來看，愛喝可樂的高姓民眾認為，買一瓶可樂從2開頭變成3開頭「感覺差很多」，他直言6元漲太多了，「因為喜歡還是會繼續喝，但確實會少喝了。」批踢踢網友也崩潰，翻出2021年賣場中元促銷檔期的可樂最低價紀錄，以前買2公升大罐裝只要27元，相比現在600ml瓶裝要35元，大嘆基本薪資才漲5%，但物價調整一彈跳就是10%、20%。

▲網友挖出賣場中元促銷DM，2公升可樂最低價曾落至27元，對比之後600ml瓶裝35元，大嘆漲價回不去。（圖／取自批踢踢）
▲網友挖出賣場中元促銷DM，2公升可樂最低價27元，對比調價後600ml瓶裝可樂35元，大嘆漲價回不去。（圖／取自批踢踢）
針對可口可樂漲價消息，麥當勞、Subway、全聯回覆「目前並無調價計畫」；7-ELEVEN、全家及萊爾富皆表示，商品訂價尊重廠商，配合太古可口可樂調整價格需求，但門市會持續推出行銷活動來回饋消費者。至於百事可樂是否跟進調價，《NOWnews今日新聞》向代理商味丹企業查證，尚未獲得回應。

去年承諾「年前凍漲」的飲料大廠黑松向《NOWnews今日新聞》透露，接下來黑松沙士也會調漲，由於上次漲價已是2011年，因原料、運輸、包裝和人事成本上漲，部份品項已超過10年未調價，現階段仍在研議，漲價時程未定，但確定4月還不會調漲。

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