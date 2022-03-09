不只可樂4/1每瓶多6元！雪碧、美粒果、黑松沙士也漲定了
有「肥宅快樂水」之稱的可口可樂，這下快樂不起來了！已近10年未曾調整價格的可口可樂，確定4月起將進行調價，目前已知600ml瓶裝可樂自29元漲至35元，漲幅逼近2成，除此之外，雪碧、芬達、美粒果也將有部份品項調漲。網友聞訊崩潰，直呼：「35元都可以買大罐2公升了」。而台灣人從小喝到大的黑松沙士，據悉也正在研議調漲幅度，之後同樣漲定了。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-09 11:42:39｜2022-03-09 11:50:13
通膨巨獸擋不住，通路傳出可口可樂進價變貴，太古可口可樂回覆《NOWnews今日新聞》表示， 4月1日起會針對零售通路進行調價，將漲價的品項包括可口可樂、可口可樂zero、雪碧、芬達橘子的寶特瓶及易開罐，但並非是全部品項，且單品漲幅也不同。
太古可口可樂也提到，由於還處於和客戶溝通階段，目前僅確認600ml瓶裝可樂由29元漲至35元。除了汽水類的可口可樂、雪碧在調漲範圍內，不少民眾喜愛的「美粒果」也會調漲，不過旗下其他品牌包括爽健美茶、原萃，皆不會受到影響。
以600ml瓶裝可樂29元漲至35元來看，愛喝可樂的高姓民眾認為，買一瓶可樂從2開頭變成3開頭「感覺差很多」，他直言6元漲太多了，「因為喜歡還是會繼續喝，但確實會少喝了。」批踢踢網友也崩潰，翻出2021年賣場中元促銷檔期的可樂最低價紀錄，以前買2公升大罐裝只要27元，相比現在600ml瓶裝要35元，大嘆基本薪資才漲5%，但物價調整一彈跳就是10%、20%。
針對可口可樂漲價消息，麥當勞、Subway、全聯回覆「目前並無調價計畫」；7-ELEVEN、全家及萊爾富皆表示，商品訂價尊重廠商，配合太古可口可樂調整價格需求，但門市會持續推出行銷活動來回饋消費者。至於百事可樂是否跟進調價，《NOWnews今日新聞》向代理商味丹企業查證，尚未獲得回應。
去年承諾「年前凍漲」的飲料大廠黑松向《NOWnews今日新聞》透露，接下來黑松沙士也會調漲，由於上次漲價已是2011年，因原料、運輸、包裝和人事成本上漲，部份品項已超過10年未調價，現階段仍在研議，漲價時程未定，但確定4月還不會調漲。