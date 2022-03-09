小英PO蘭花照挺烏克蘭 侯友宜：民眾更在意如何穩定供電
總統蔡英文在臉書貼出一盆藍黃漸層色的蘭花照，表達台灣對烏克蘭的相挺，但有民眾痛批應先關心台灣缺電的問題，而非其他國家的事務；對此，新北市長侯友宜今（9）日指出，國際的事務與國內民生議題都重要，但民眾更在意如何解決未來不缺電、穩定供電的問題。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-09 11:22:53
侯友宜強調，國際的事務與國內民生議題都非常重要，尤其面對大家最容易接觸到的用電問題，因為是切身之痛，可理解民眾的反應；面對缺電的問題，政府應下定決心、勇於解決缺電的問題，因為電力結構的問題，絕非冰凍三尺、非一日之寒，要把電力結構的問題快速解決，並能夠保證永遠不缺電且穩定的供電，尤其應找更專業的專家，承擔整個工作推動的方向，在用電的路經結構上，政府應該說清楚，能夠穩定的供電、不缺電。
國民黨團認為台電董座換人的做法，是政府卸責給基層？侯友宜表示，面對缺電的問題，是否勇於承擔、改革及解決問題，換人是不是一個解決的方式？但民眾更在意的是，「如何解決未來不缺電、穩定供電的問題」；期待政府在用人的過程中，應將專業的人才適才適所擺在位置上，以專業的思維讓國家永遠不缺電，而非用政治的思維來考慮，這才是民眾最關心，衷心的期盼，在專業的領導下，政府朝正確的目標往前走，能讓國家不缺電、穩定的供電。
303全台大停電後，政府是否「勇於承擔」的解決問題？侯友宜說，最重要的是面對這些問題時，檢討問題的存在點，會不會一而再、再而三的發生，這是大家最關心，有時候檢討完了後再發生，「民眾的感受上就不太好啦！」所以還是希望說面對問題時，勇於承擔，樂於接受，更重要的要很清楚的告訴民眾，「如何來確保不再缺電，也能夠穩定供電」，這才是要面對的態度。