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房市329檔期推案量創5年新高！六都加新竹推案破7千億元

▲位於台北市大安區的台北之星，是近期北台灣新案市場最大看點之一，總銷上看450億。（圖／591新建案提供.提供）
▲位於台北市大安區的台北之星，是近期北台灣新案市場最大看點之一，總銷上看450億。（圖／591新建案提供.提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-09 11:21:13

房地產年度重要的329檔期，今年是否能延續前兩年的房市熱況備受關注。根據591新建案統計六都及新竹縣市推案，雖然前有俄烏戰爭影響油價及原物料大漲，造成營建成本飆升，後有政府持續打炒房等變數，但在低利、熱錢及需求旺盛等三大利多加持下，今年建商信心依舊強勁，選擇在329檔期火力全開，帶動整體推案水位維持高檔。總銷金額在房價高漲助推及新北、新竹、高雄等地指標案挹注下，突破7千億大關，不僅較去年同期增幅5%，更寫下近5年新高紀錄。

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▲近五年329檔期推案量統計，今年再創新高。（圖／591新建案提供.提供）
▲近五年329檔期推案量統計，今年再創新高。（圖／591新建案提供.提供）
數字科技(5287)旗下591新建案統計，今年六都、新竹縣市推案量約7,007億，創5年來新高。雖然年都還沒過一半，全球局勢又因俄烏戰爭震盪不已，不僅國際油價飆高，連金屬等基礎原物料價格同樣攀漲，上游營建成本更難以估算，加上政府持續打炒房等變數；但即使如此，在市場資金仍舊充沛，搭配低利等有利條件，除了民眾購屋需求旺盛，建商對市場信心亦是相當堅挺，才能締造這次329檔期的捷報。

不過，近期美國聯準會宣布即將在3月升息，國內央行下周是否會宣布跟進，也成為近期市場觀察重點，為市場稍微添加了一點變數。

觀察六都及新竹縣市的狀況，以台北市來說，今年雖少有大量體指標案進場，量能與去年同期相比縮水2成多，但憑藉都更危老議題發酵，仍有不少可看之處。像總銷金額上看450億元，位於大安區，前身為正義國宅的都更案「台北之星」，該案坐落在捷運忠孝復興站、SOGO百貨復興館旁，地段極佳，加上住宅產品僅規劃98戶、每戶約150坪，具備稀缺性，因此未來每坪售價估計至少站穩250萬元，是近期北台灣新案的最大亮點之一。

案量一向驚人的新北市，在指標案助攻下，量能持續走高。尤其是擁有重劃區題材的區域如淡水、三重、新莊等地，更聯手貢獻近1200億元量能，占新北市所有案量6成。以淡水區為例，雖然當地因推案量大，存在不小賣壓，但根據市調表示，隨著年後陸續開工，目前新市鎮內案場平均每周來人至少都有30組左右，詢問度不錯；加上本次檔期亦有兩指標案「台北灣銀河」、「森原樹」登場，顯示建商對當地仍深具信心。

桃園今年雖僅有1個百億指標案進場，但在小檜溪、中路等重劃區力挺，搭配蘆竹、觀音等親民區域的新案百花齊放下，水位穩定成長。

近年房價「從頭漲到腳」的新竹，相較去年案量成長接近1.5倍，表現在各縣市中最搶眼。其主因除了竹北、湖口等地新案穩定供給外，更多是來自於香山區，由上市櫃建商愛山林、宏國建設攜手推出的造鎮案「新竹帝寶」第一期所致。該案總銷約300億元，合計規劃約3千戶，堪稱是新竹近年規模最大的開發案，目前主要鎖定來自市區、竹北等地客群，甫開賣即吸引不少關注。

329量能略減的大台中，在市區仍有不少新案推出，位在西屯區的七期及水湳經貿園區，便挾著優越地段及建設動能，吸引興富發、豐邑等品牌建商插旗，在指標案如「鉑金愛悅」等挹注下，亦貢獻超過300億元的案量。目前當地預售案每坪開價普遍已站穩6字頭，相較雙北毫不遜色。而去年買氣火燙的海線沙鹿、梧棲及清水等地，目前則以當地建商推出的小量體建案為主。

南台灣部分，台南市量減近7成，推案市況冷清，主要因全台缺工缺料、土地成本上漲等衝擊，加上前兩年邁入推案高峰期，案量基期較高，業者目前轉為觀望居多。至於高雄市整體量能大增逾200億元，較去年量增4成多，表現在各縣市排名第二。而推案熱區左營、三民均有百億元的案量釋出，其中三民區由於剛需強勁，加上土地稀缺，近年幾無案推出，這次三地、國泰建設分別推出「艾美國際城」、「國泰愛河案」挹注下，讓當地猶如久旱逢甘霖，預料將刺激買氣出籠。

▲觀察六都加上新竹縣市今年329檔期推案情形，以新竹縣市成長幅度最大。（圖／591新建案提供.提供）
▲觀察六都加上新竹縣市今年329檔期推案情形，以新竹縣市成長幅度最大。（圖／591新建案提供.提供）

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