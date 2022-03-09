贈勳予貝里斯總理布里仙紐　蔡英文自爆愛吃辣椒醬

貝里斯總理布里仙紐昨日抵台展開訪問行程，總統蔡英文今（9）日早上以軍禮歡迎，另也頒贈「特種大綬卿雲勳章」，並設國宴款待。贈勳後蔡英文致詞表示，布里仙紐是台灣的老朋友，此次他睽違16年再次訪台，自己頒贈勳章感謝他的貢獻；蔡英文也提到，自己很喜歡貝里斯的辣椒醬，近年台灣與貝里斯有更多交流，希望未來能夠繼續互相扶持，邦誼歷久彌新。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-09 12:11:40
蔡英文表示，布里仙紐是台灣的老朋友，此次他睽違16年再次訪台，自己要代表台灣人民表示誠摯歡迎，也透過頒贈勳章來感謝其對兩國邦誼的支持及貢獻。
蔡英文說，過去一年多，在台灣與貝里斯共同努力下，有越來越多貝里斯商品開始在台灣的商場銷售，例如貝里斯辣椒醬就非常受到台灣人民歡迎，也是自己很喜歡的辣椒醬。
蔡英文表示，這幾年兩國在農業技術、環境永續、文化教育等領域都有許多合作成果，疫情期間也分享資源，共同堅定攜手對抗疫情。
蔡英文強調，這些成果背後都有布里仙紐大力支持，感謝他帶領的內閣團隊多次在國際場合為台灣仗義執言，支持台灣的國際參與。
蔡英文表示，相信未來台灣與貝里斯會繼續在各方面互相扶持、密切合作，共同為雙方人民創造更多的穩定及繁榮。最後，蔡英文也祝福兩國國運昌隆，邦誼歷久彌新。