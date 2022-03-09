PLG／也是4洋將！富邦勇士簽下前雷霆搖擺人瓊斯

年後拉出一波3連勝的臺北富邦勇士以9勝6敗暫居聯盟第2，下半季全力為季後賽衝刺，今(9)日正式宣布與洋將Perry Jones III(瓊斯)簽約，第4名洋將到位，期望能給予勇士鋒線最及時的火力支援和能量！
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-09 12:15:32
瓊斯現年30歲，身高211公分，擁有220公分臂展，主打小前鋒和大前鋒。瓊斯於2012年的NBA選秀會上，以第一輪第28順位被奧克拉荷馬雷霆選中，效力三個賽季，並曾經在2014-2015球季有單場17投10中攻下生涯最高32分的表現。之後共有四年期間效力於NBA G League，也曾於俄羅斯、土耳其與德國打拼，過去一年再度重返NBA G League，為風城公牛出賽共11場賽事。
勇士教練團表示：「瓊斯球風全能，優異的身高條件仍擁有後衛的機動性和外線能力，裡外兼具的進攻手段搭配勁爆體能，搖擺人的身手能幫助勇士在不同位置和角色上有更多的變化性，同時在防守端上也將被賦予重任。」
瓊斯日前已抵達台灣進行隔離，並分享加盟勇士的心情：「首次來到台灣我很興奮，我很期待能加入冠軍等級的球團，為臺北這座城市打拼，同時我也等不及看到所有勇士球迷們，Go Braves！」
教練團期望瓊斯完成檢疫後能在最短的時間內融入勇士體系，與隊友們培養出優良的化學效應。瓊斯將披上勇士11號戰袍，一起與勇士挑戰衛冕！臺北富邦勇士預期在4月1日球員之註冊與交易截止日前皆維持四名洋將戰力，屆時根據情況做出最合適的調整與決定。