證實6壽險認列俄減損可能逾百億 黃天牧：不會掩蓋事實
俄羅斯入侵烏克蘭，國際也祭出經濟等制裁，我國壽險業對俄曝險1382億元，其中9成以上持有俄羅斯公債，但隨著俄羅斯遭國際信評機構降評，壽險業也陸續認列持有俄債部位預期信用損失，金管會主委黃天牧今（9）日在立法院財委會表示，業者會依規定衡量風險計提損失，6大壽險認列俄債減損可能超過百億元，但俄羅斯政府願意付利息，信用風險稍降一點，就看付錢管道是否通暢及是不是付盧布，會有匯率風險。他還強調「我最掛心的就是壽險業國外投資」，在內部會議也告訴同仁金管會所做的一件事，就是告訴大家事實是什麼，不會掩蓋事實，不告訴大家，也絕沒有心口不一，但也不能過度反應，這是他處理原則。
記者顏真真/台北報導
2022-03-09 12:37:15｜2022-03-09 12:41:23
黃天牧今日赴立法院財委會報告及備詢，民進黨立委吳秉叡就指出，有傳言有壽險公司投資俄羅斯金額很大，所以不想馬上公布，甚至聽到有母公司投資俄羅斯公債達11%，金管會是否掌握。金管會主委黃天牧表示「這不可能」，金管會要求資訊透明，保險局也都有去確認各家狀況與提列損失做法，會提供更完整的資訊讓民眾了解。
民進黨立委沈發惠質詢時也提到，國泰金控總經理李長庚3月5日才說對俄曝險部位只占總部位0.3%，但隔一天國泰金公布獲利數字，就認列俄債預期信用損失26億元，樂觀只有一天，這樣的狀況會影響投資人的信心，他質疑金管會等相關政府機關對於未來俄羅斯可能對我國經濟報復所造成的影響是不是刻意淡化及輕描淡寫？
黃天牧則解釋，壽險業認列減損的轉捩點是國際信評機構調降俄羅斯評等，觸動保險業要調整信用損失，所以有評價的處理（認列損失），但他強調：「我在內部會議都告訴同仁，我們所做的一件事就是告訴大家事實是什麼，不會掩蓋，不告訴大家，但也不能過度反應，這是我處理原則。」黃天牧還說，上周五在壽險公會春酒時，他也特別強調，他最掛心壽險國際投資，並沒有心口不一。
至於國內6大壽險業認列俄債預期信用損失會有多少？黃天牧說目前公布的有80幾億元左右，有可能超過百億元，但未來情況也可能回轉，俄羅斯是願意付利息，所以信用風險是稍降低一點，只是付錢管道是否通暢及是不是付盧布？如果付盧布就有匯率風險。
截至2022年3月8日止，已有4大壽險已公布提列信用減損，其中國泰人壽提列26億元、富邦人壽提列22億元、新光人壽提列31.6億元、台灣人壽提列5億元，4大壽險減損合達84.6億元。