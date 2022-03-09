新住民媽媽學習自媒體計畫　孝盟推數位平權

《四方報》報導，這週正逢國際婦女節，宜蘭縣孝親尊師聯盟與羅東鎮公所為慶祝國際婦女節，並倡導孝親尊師理念，孝盟今年獲移民署新住民發展基金補助舉辦「新媽自媒體、防疫傳千里，學習資訊網來敬孝心」的多元文化及各類學習課程計畫，場面熱鬧和溫馨。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-09 12:17:57
據悉，該計畫透過與新住民團體和東南亞地區國家合作經驗，傳播台灣先進的科技防疫以及學習操作課程，獲得羅東鎮長吳秋齡大力支持下，於李科永鎮立圖書館舉辦學課活動，攜手力促新住民朋友數位平權，並傳播正確的防疫資訊讓母國娘家人更加安心新住民在台生活。
孝盟表示，全球爆發疫情以來，從電視、網路、手機而來的資訊紊亂，台灣民眾尚且能即時從政府在通路上發佈和直播的管道，獲取最直接的資訊。更需要照顧台灣家人和自身安全的新住民姐妹來說，仍無法馬上取得完整資訊，需要再透過翻譯、溝通、說明、理解之後，才能將二手、三手訊息進一步傳達給母國的娘家人。
因此孝盟向新住民發展基金爭取補助計畫，舉辦「新媽自媒體、防疫傳千里，學習資訊網來敬孝心」的多元文化及各類學習課程，獲得移民署宜蘭縣服務站以及羅東鎮公所的支持與協助，號召新住民朋友前來學習應用台灣豐富且易於操作的科技載具和操作學習內容，促進新住民朋友的數位平權。