力拼過關　邁向過半大聯盟：集結在地資源成為議會即戰力

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康裕成表示，民進黨初選民調將至，她認為在地栽培、優質服務、腳踏實地，才是市民所期待的人選，呼籲高雄鄉親集結力量、在地支援，共同力挺邁向過半大聯盟中的每一位新人。
何權峰與邱俊憲也認為，黨內競爭難免，但老幹新枝都要共同過關議會方能過半，聯盟中的參選人均是多年來，在高雄重要發展過程中，協助地方處理許多事務、具有豐富服務經驗的高雄隊友，相信邁向過半聯盟未來若順利進入議會，一定是議會中支持高雄進步的即戰力！
前鎮小港市議員參選人黃彥毓表示，其實尤其新人們對於派系壓力感受特別深刻，過去自己曾任過高雄市黨部主委，深知其規範，不論黨中央或地方黨部，都更應該保持行政中立，如果跟個人選舉相關的事，就必須請假，並由執委會代理主委，他也希望主委偶爾能給其他新人鼓勵一下。
前金新興苓雅區市議員參選人湯詠瑜認為，新人參選在各方資源都較艱困，一切都是從零開始，所以希望不論中央或地方黨部，都能不分派系一同協助有志投入公共事務但資源相對匱乏的新人，未來如果有一些活動也能提供給每個新人，讓大家有公平曝光的機會。
鳳山區市議員參選人蘇致榮說明，邁向過半大聯盟的成員都是在地方深耕十幾年的年輕夥伴，蘇致榮以自己為例，就是土生土長的鳳山人，連當兵都在鳳山的衛武營，這次與其他六位夥伴，沒有空投的資源，靠的是這十幾年來一步一腳印堆積出來的實力，地方經驗絕對豐富，希望高雄市民能給長期深耕地方的年輕人一個機會。
大岡山區市議員參選人陳慶鴻昨天在五名立委全力站台相挺後，他表示，雖然是新人首次參選，但對這塊土地的感情絕不輸給任何人，因為這是付出十年心血的地方！今天陳慶鴻也持續掃街拜票，林園大寮參選人洪村銘則選擇巷弄戰，完成該區23條垃圾車路線與選民近距離接觸；大旗美市議員參選人林慧欣則開始親自打電話給選區內民眾進行真人拜票，希望可以加深選民印象，並拉近選民的距離；左楠區市議員參選人黃偵琳儘管目前可能不會面臨初選，壓力相對小一點，但也與成員共同努力，邀請地方委員幫忙站路口拜票。