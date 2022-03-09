NBA／Harden為何選擇離開籃網？KD：他還沒奪冠過

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然而這三位球星能一起站在場上的時間卻是少之又少，這支球隊從一開始就不斷因為傷病而困擾著，幾乎沒有長時間以完整陣容打過球。再加上本季Kyrie Irving因為拒打疫苗，而無法在主場出戰的問題，讓矛盾激化，最終浮上檯面。
籃網和湖人的經歷證明，奪冠並非簡單的把最好的球員擺在一起就行。就如Shaquille O'Neal所說，他們需要建立球隊文化、產生好的化學效應，無論是好的壞的——你不可能讓一名主力球員一個賽季因為私人原因在名單中進進出出，最終還能獲得冠軍。
下一場籃網將對上76人，那也將是Harden被交易之後首次和老東家對決，過去Durant就表示對於老友的選擇感到失望、但能理解。今天再度被媒體問到此事，他也表達了自己的看法。
「我認為需要從Harden的角度來看待這件事情。Kyrie不打，我又受傷了，而他此前還沒有獲得過總冠軍。」Durant認為，對於冠軍的渴望是Harden離開火箭、加盟籃網的原因，現在他也出於相當的理由離開。
Durant在勇士於2017、18年拿到冠軍，Irving則在2016於騎士奪冠，他們兩人對於冠軍都沒有如此強烈的緊迫感。但曾經在雷霆因此受到批評的Durant，能理解Harden的感受。