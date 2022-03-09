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NBA／Harden為何選擇離開籃網？KD：他還沒奪冠過

▲Kevin Durant, James Harden。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant, James Harden。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-09 12:35:39

James Harden離開布魯克林籃網，加入費城76人，絕對是本季的頭等大事，甚至有可能是這個時代的關鍵事件。對此，許多媒體對其動機多方揣測，而球迷間也流傳的各種故事。對於曾經歷過類似狀況的Kevin Durant來說，他能理解前隊友的選擇，也在受訪時分享了自己的見解。

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從籃網成功達成四方交易、得到Harden組成「三巨頭」的那一刻開始，外界就將他們視為是奪冠大熱門。當三人合體之時，就算陣容本身擁有諸多缺陷，他們的火力仍是所向披靡的，13勝3敗的戰績就是明證。

然而這三位球星能一起站在場上的時間卻是少之又少，這支球隊從一開始就不斷因為傷病而困擾著，幾乎沒有長時間以完整陣容打過球。再加上本季Kyrie Irving因為拒打疫苗，而無法在主場出戰的問題，讓矛盾激化，最終浮上檯面。

籃網和湖人的經歷證明，奪冠並非簡單的把最好的球員擺在一起就行。就如Shaquille O'Neal所說，他們需要建立球隊文化、產生好的化學效應，無論是好的壞的——你不可能讓一名主力球員一個賽季因為私人原因在名單中進進出出，最終還能獲得冠軍。

下一場籃網將對上76人，那也將是Harden被交易之後首次和老東家對決，過去Durant就表示對於老友的選擇感到失望、但能理解。今天再度被媒體問到此事，他也表達了自己的看法。

「我認為需要從Harden的角度來看待這件事情。Kyrie不打，我又受傷了，而他此前還沒有獲得過總冠軍。」Durant認為，對於冠軍的渴望是Harden離開火箭、加盟籃網的原因，現在他也出於相當的理由離開。

Durant在勇士於2017、18年拿到冠軍，Irving則在2016於騎士奪冠，他們兩人對於冠軍都沒有如此強烈的緊迫感。但曾經在雷霆因此受到批評的Durant，能理解Harden的感受。

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