最便宜5G iPhone 3/18開賣 13 Pro「松嶺青」預約送千元
蘋果在台灣時間今（9）日凌晨舉辦2022年首場發表會，會中發表了最平價的5G iPhone SE，要價最低1萬3900元起，另外iPhone 13系列也有新色松嶺青及綠色，無論價格或新色都帶來小驚喜，3月18日在台開賣。遠傳電信率先開放預約，線上預約並申辦成功送千元配件購物金，再加碼抽iPad Pro。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-09 12:25:18
蘋果新發表的iPhone SE（第三代）和iPhone13相同，處理器改搭載A15仿生晶片，搭配4.7吋Retina HD顯示器，保留Touch ID功能，64GB售價1萬3900元，成為蘋果史來最平價的5G手機，共推出午夜色、星光色、紅色三色，儲存容量有64GB、128GB、256GB三種規格。
會中同時也發布了iPhone13系列新色，讓果粉有不小驚喜，iPhone13 Pro、Pro Max新增「松嶺青」新色，iPhone 13、13 mini則推出綠色。台灣入列首賣地區，前述新品皆於本周五（3/11）開放預購、3/18供貨。
搶攻換機熱潮，遠傳電信搶先在蘋果預購前開跑線上預約，即日起上網預約並申辦成功，加送配件金1000元，並可加抽iPad Pro 11吋 Wi-Fi版 128GB (2021)。若使用friDay聯名卡購機，最高享4%回饋，老客戶續約成功可免付萬元預繳費。