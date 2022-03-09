台電限電稱變電所沒蓋 柯文哲：居民抗議要我都抓起來？
上週因為台電高雄興達電廠事故，導致全台大停電，「缺電」議題也再度引發各界討論。對此台北市長柯文哲7日在接受媒體專訪時，也談到北市東區門戶計畫被限電。對此台電也指出是因為「松湖變電所」至今無法興建而導致。北市府方面也隨即回擊，表示分屬不同電網，重點應該在「南港玉成變電所」興建相關問題。柯文哲今（9）日受訪時也直言，台電至今沒蓋變電所難道要怪北市府？「是希望我出動警察軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工嗎？」
記者丁上程／台北報導
2022-03-09 12:40:37
柯文哲表示，變電所沒蓋並非北市府的責任，台電要蓋變電所、要辦說明會，一定會引發居民的抗議，「難道台電是希望我出動警察軍隊，把抗議的民眾全部都抓起來關起來，然後讓你去施工？」柯文哲直言，應該是台電要好好地向當地民眾說明，兩個變電所到現在都拖多久了不處理。
柯文哲更打趣地表示，事情一直拖，一個拖過一個，「台電每次說董事長要來拜訪我，結果還沒來拜訪，董事長就不見了。」柯文哲笑著表示，到現在也不知道不見了幾個董事長。
而針對蔡政府能源政策問題，柯文哲仍舊相當氣憤，認為不能因為騙選票就不妥善規劃。「該做的不做，能拖就拖，先騙過今年的選票，下次怎麼騙。」柯文哲說，究竟2025年再生能源要怎麼達到整體能源的20%？「我問的問題他們都沒辦法回答啊，不然叫經濟部長還是誰出來講，有可能嗎？」