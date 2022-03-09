COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台電限電稱變電所沒蓋　柯文哲：居民抗議要我都抓起來？

▲針對台電直言限電是因為沒蓋變電所，台北市長柯文哲9日表示，沒蓋變電所是台電的責任，「是希望我出動警察軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工嗎？」（圖／記者丁上程攝，2022.03.09）
▲針對台電直言限電是因為沒蓋變電所，台北市長柯文哲9日表示，沒蓋變電所是台電的責任，「是希望我出動警察軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工嗎？」（圖／記者丁上程攝，2022.03.09）

記者丁上程／台北報導

2022-03-09 12:40:37

上週因為台電高雄興達電廠事故，導致全台大停電，「缺電」議題也再度引發各界討論。對此台北市長柯文哲7日在接受媒體專訪時，也談到北市東區門戶計畫被限電。對此台電也指出是因為「松湖變電所」至今無法興建而導致。北市府方面也隨即回擊，表示分屬不同電網，重點應該在「南港玉成變電所」興建相關問題。柯文哲今（9）日受訪時也直言，台電至今沒蓋變電所難道要怪北市府？「是希望我出動警察軍隊，把抗議的全部抓起來關起來，讓你去施工嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲表示，變電所沒蓋並非北市府的責任，台電要蓋變電所、要辦說明會，一定會引發居民的抗議，「難道台電是希望我出動警察軍隊，把抗議的民眾全部都抓起來關起來，然後讓你去施工？」柯文哲直言，應該是台電要好好地向當地民眾說明，兩個變電所到現在都拖多久了不處理。

柯文哲更打趣地表示，事情一直拖，一個拖過一個，「台電每次說董事長要來拜訪我，結果還沒來拜訪，董事長就不見了。」柯文哲笑著表示，到現在也不知道不見了幾個董事長。

而針對蔡政府能源政策問題，柯文哲仍舊相當氣憤，認為不能因為騙選票就不妥善規劃。「該做的不做，能拖就拖，先騙過今年的選票，下次怎麼騙。」柯文哲說，究竟2025年再生能源要怎麼達到整體能源的20%？「我問的問題他們都沒辦法回答啊，不然叫經濟部長還是誰出來講，有可能嗎？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀