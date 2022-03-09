澤倫斯基赴英國會演說！援引邱吉爾、莎翁　誓言絕不投降

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外媒指出，澤倫斯基今對英國國會下議院發表極具歷史意義的演說，烏克蘭總統是英國史上第一位在下議院的院會議場發表演說的外國領袖，英國國會特別暫停下午議事約20分鐘，同時準備近500套耳機供國會議員聆聽英語即時口譯，短短十分鐘的演說內容吸引了英國政界核心人物前往聆聽。
包含英國首相強生（Boris Johnson）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、在野黨工黨黨魁斯塔摩（Keir Starmer）等政界人士均出席會場，烏克蘭駐英大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）亦出席國會議場見證總統發言，演說開始前全體人員鼓掌近40秒致意，因為與會人士眾多，不少官員甚至必須於坐在階梯、靠著欄杆上才能參與。
澤倫斯基發表演說當中援引英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）與文豪莎士比亞（William Shakespeare）的著名談話，他描述自2月24日俄羅斯投下飛彈起，莫斯科大舉入侵國土的13天，烏克蘭人被迫起身反抗，就像當年面臨納粹入侵，英國人在二戰期間的奮力抵抗般，「就像你們曾經不想失去自己的國家一樣，烏克蘭人不想失去我們的國家」。
澤倫斯基稱烏克蘭全國上下至今已13天夜寐難寢，並引述邱吉爾1940年經歷「最黑暗的時刻」時，於同個場地發表的著名演講《我們將戰鬥到底》，稱烏克蘭同樣將計代價奮戰到底，「我們絕不會輕易言敗，我們會堅持到最後。我們將在海上作戰，我們將以逐漸壯大的信心在空中作戰，我們將保衛我們的土地，無論代價如何。我們將在海灘上作戰，在樹林裡作戰，在田野裡作戰，在山丘上作戰，在城市街道和村莊作戰」，更補充「我們將在棄土堆上作戰，在卡利米烏斯河和聶伯河畔作戰。我們絕對不投降！」
他還援引莎劇「生存或消亡」（to be or not to be）的命題，直言烏克蘭面對的是全世界上最龐大的軍隊之一，而他們的答案是選擇堅決要生存（to be）、要自由（to be free），為此將不計代價奮戰到底，絕不投降亦永不言敗。
澤倫斯基表示，這場戰役向世界展現了「誰是偉大的人，而誰又是禽獸」，譴責俄軍對於醫療機構、學校進行攻擊的行為相當於「種族滅絕」；對於教堂的摧毀是對「神聖崇高」宗教信仰的漠視；對歐洲最大核電廠的攻佔，更是等同向世界宣布莫斯科發動的大規模恐怖攻擊。
澤倫斯基最後表示，烏克蘭需要像英國這樣的文明大國幫助，懇請英國把俄羅斯列為「恐怖主義國家」並加強制裁力道，並再度呼籲北約協助烏克蘭建立「禁航區」（no-fly zone、no-flight zone，NFZ）確保烏國空域安全、阻止俄軍戰鬥機轟炸，呼籲首相以具體行動彰顯「大不列顛的偉大」，履行這個偉大國家應肩負的責任。
聽完澤倫斯基演說後，英國首相強生回應表示，澤倫斯基堅定自由民主感動每一個人，並以烏克蘭語發音稱「我是烏克蘭人」這句話已成為自由世界廣為流傳的口號，並承諾英國及其盟友有決心持續向烏克蘭支援武器，並展開停止進口俄國石油等於外交、經濟上對俄施壓舉措，直到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）承認失敗。在野黨黨魁斯塔摩讚揚烏克蘭總統展現的勇氣、烏克蘭人民抗戰的決心，並向強生喊話「我們必須實現英國的承諾」。