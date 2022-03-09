NBA／過去10場戰績和湖人並列聯盟最差 勇士迎來曙光？
勇士近期人手不足陷入低潮苦吞5連敗，但在隧道的盡頭出現一線曙光，防守悍將Draymond Green目標3月14日復出，榜眼中鋒James Wiseman已獲准出戰發展聯盟比賽，而老將Andre Iguodala也接近歸隊。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-03-09 13:18:01
勇士本季大部分時間都保持著聯盟第2好的戰績，但現在落後給太陽和灰熊暫列西區第3，可令人擔憂的是，過去10場比賽僅拿2勝8負，和洛杉磯湖人並列NBA最差。
儘管苦苦掙扎，但隧道盡頭出現一線曙光，勇士教頭Steve Kerr(科爾)表示，「我們對我們前進的方向感到滿意，對於我們的未來我充滿期待。球員們陸續恢復健康。」
「過去一周我說了很多次，必須經過烈火才能打造出你需要的盔甲，而我們正經歷烈火的考驗，我相信我們能走過這時期，儘管經歷這段艱難的時期並不好玩。」Kerr告訴《ClutchPoints》。
從1月初因傷缺席至今的Green將在明日進行對抗性訓練，Kerr確認3月14日(當地時間)將是Green的目標復出時間，遭遇膝蓋半月板傷勢的Wiseman已獲准進入下一階段恢復程序，將加入勇士所屬的發展聯盟球隊，參與未來2場比賽。