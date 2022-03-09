酷龍神曲非Bing Bing Bing？網翻出「這首」：台客舞始祖
「大S老公」具俊曄今（9）日從韓國飛來台灣，準備與大S徐熙媛相見。兩人閃婚消息震撼各界，韓團「酷龍」再度喚起六七年級生的回憶，八年級生也終於搞清楚，「酷龍」主打歌是《Bing Bing Bing》、不是《BANG BANG BANG》。不過網友更激推「酷龍」另一首神曲《初戀》，大讚「這首歌奠定台灣未來二十年」，並喻為台客舞始祖，歌名還正巧呼應了「兩人都是彼此的初戀」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-09 13:48:42｜2022-03-09 14:16:28
大S和「酷龍」具俊曄再婚話題席捲全台，連從沒聽過 「酷龍」、《Bing Bing Bing》的八年級生，在社群、新聞大洗版之下，也感受到「酷龍」在台的韓流地位。1998年，「酷龍」紅遍全亞洲，當時台灣歌手爭相翻唱，像是徐懷鈺《妙妙妙》翻唱《脫離城市》、杜德偉《救你》翻唱《Bing Bing Bing》、草蜢《Ba Ba Ba》翻唱《Kungtari Shabara》。
但除了廣為人知的《Bing Bing Bing》，網友還挖出「酷龍」另一首招牌歌曲《初戀》First Love，大讚比《Bing Bing Bing》還經典，直指很多人不記得歌名，但絕對聽過洗腦旋律。20多年前的《初戀》MV，就大膽使用螢光條及白手套跳舞，作風相當前衛。
網友再度翻出「酷龍」MV回味，YouTube觀看次數在一夜之間激增幾十萬，有人認為相比現在流行的「奶油款」韓團，還是這種個性十足的韓團最對味。神曲《初戀》留言區也湧入大批網友朝聖：「這是我國中露營哥哥姊姊跳舞給我們看的歌」、「2022酷龍我只服這首」、「超酷，《初戀》成真了」、「這首歌奠定台灣未來二十年，台客舞的走向。」