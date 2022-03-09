蒲亭視入侵為「不可輸之戰」　美憂：恐加強侵略烏克蘭

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海恩斯表示，蒲亭先前宣布核武部隊升級整備，是1960年代迄今「極不尋常」之舉，但可以視為蒲亭正在「傳遞訊息」，而非對美國的直接威脅。海恩斯表示，蒲亭正在發出訊息，表明他正在試圖阻止北約捲入俄烏衝突，「這才是他的主要目的」。
海恩斯表示，美國情報部門認為，蒲亭公開使用「核武威脅」，是為了阻止美國和北約參戰以及向烏克蘭提供額外援助。俄羅斯最初低估了烏克蘭的抵抗力量，但現階段尚不清楚，俄羅斯是否會繼續奉行用最大限度的資源來全面入侵烏克蘭，「這需要更多的資源，但莫斯科當局的最終軍事目標為何，目前仍不清楚。」
中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，蒲亭發動入侵是基於一系列的假設，包括烏克蘭的軟弱、法國和德國等歐洲盟友厭惡風險、拒絕介入，俄軍便能以最小的代價取得決定性勝利。伯恩斯表示，現在每一項因素都證明蒲亭是錯的。
伯恩斯認為蒲亭現在感到憤怒和沮喪，可能將不顧百姓傷亡而加倍力道企圖挫敗烏克蘭軍隊。伯恩斯進一步表示，他和中情局分析人員看不到蒲亭將如何實現他拿下基輔，以及扶植親莫斯科或魁儡領導者取代澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的目標。
根據《路透社》報導，自俄羅斯上個月發動入侵以來，已造成2000至4000名俄軍讓命，俄羅斯正在接受制裁效應，不過烏克蘭未來局勢恐進一步惡化，首都基輔（Kyiv）的飲用水和糧食供應可能將在2週內耗盡。