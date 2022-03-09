全新太空時代來臨　台灣深耕基盤技術　引領產業上太空

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家太空中心主任吳宗信分享「太空產業的關鍵技術與生態」，提到未來將是「衛星滿天」的盛況，但操控衛星運作、傳回來的訊號如何接收、分析，包含基礎建設、晶片設計與終端產品的商機，以及重要零組件能否自製，亦或是建立國際品牌等更是關鍵。台灣有許多太空技術的隱形冠軍，國外的火箭或衛星都是使用台灣生產的零件或是台灣代工。
金屬中心執行長林秋豐談論「太空產業的商機分析」指出，過去太空對我們而言，就是軍事國防，現在已進到商業領域。解構衛星產業經濟現況，包含衛星製造、衛星服務、地面設備、衛星發射四大部分，產值為2,706億美元，前三項為台灣業者目前積極投入的地方，而發射服務亦可帶動鄰近地區的觀光，也是將來可著墨之處。
台灣與亞太國會太空聯盟召集人鍾佳濱立委提出「太空港」概念，並說明因為台灣地理環境，非常適合發展太空產業，可從商用火箭開始做起，到定期發射火箭/衛星，如同貨運的定期航班，不僅使太空港周邊從運輸、零售業、金融服務到觀光，帶來可預見的商機成長，也是未來讓台灣有機會成為下一個太空俱樂部的候選人。
國泰投信董事長張錫表示，現在的太空產業如同大幅成長的電動車產業一樣，因為台灣電動車也是從零件開始做起，到OEM再到ODM和最終的整體設計，雖然太空產業台灣還只是做代工部份，但只要供應鏈由大帶小，相信台灣一定吃得到這個商機，也勢必會成為兆元產業。