綠屏東初選恐發生棄保？鍾佳濱這樣看

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鍾佳濱解釋說，民眾看到一邊是綠營中央派系一字排開支持特定候選人，另一位則是受到地方上不分藍綠的地方派系支持。但他認為，民眾關心的應該是「執政能力」而非「政治實力」，「政治實力」就像是找幾個人或大咖站在背後，表現出政治實力雄厚的樣子，但候選人的執政能力，像是是否能實現願景、未來是否對生活有幫助等，才是民眾真正關心的。
鍾佳濱說，過去從老縣長蘇貞昌到曹啟鴻都不會去強調特定派系，而他也一樣，靠的是過去8年副縣長執政經驗、6年中央民代經驗，來爭取「士農工商」、「專家學者」的支持與推薦。
當被問到是否擔心棄保時，鍾佳濱回應說，「大選有藍綠對決時，才會擔心棄保」，他聽綠營支持者表示，反而比較擔心特定候選人出線時，大選會有分裂問題。
鍾佳濱表示，綠營支持者的擔心尚未解除，因為大家覺得，若民進黨團結，大選就可以穩操勝券，但若綠營當中有政治實力的人出來，就會有分裂的可能。因此他對自己的期許是，不介入口水之爭，未來能扮演團結各陣營的角色，帶領民進黨繼續在屏東執政。
鍾佳濱也表示，還是必須談到外力的問題，因為地方支持者會討論。他認為，外力有兩個意涵，當中央選舉時，台灣會有中國外力介入民主選舉的問題，就像中央派系跟屏東民眾全然無關，卻來決定屏東事情，也很奇怪；而對於屏東地方而言，就會擔心綠營初選時，會有非綠營公職人員進來攪和，故意支持最弱的候選人、大選時歸隊，為他們大選創造有利條件。
鍾佳濱認為，最終仍是要靠對比式民調，因為對比式民調是以藍營的假設對手，來跟綠營的幾位參選人進行比較，這就比較接近於大選時的情境，畢竟多數選民都是在兩個政黨間做選擇，才不會有前述「拱最弱的對手，大選較好打」的情況發生。