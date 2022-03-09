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波蘭擬軍援烏克蘭米格29戰機　專家：性能恐遭俄羅斯摸透

▲波蘭空軍主力現役戰機為米格29（MiG-29，左）與F-16戰機。（圖／波蘭國防部）
▲波蘭空軍主力現役戰機為米格29（MiG-29，左）與F-16戰機。（圖／波蘭國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-03-09 18:19:18

俄羅斯入侵烏克蘭，在俄軍猛烈攻勢下，烏克蘭空軍戰機遭受慘重損失，北約國家波蘭提議將前蘇聯時期的米格29（MiG-29）戰機先轉交給美國，再移交給烏克蘭，但是遭到美方否決。軍事專家認為，MiG-29的纏鬥性能優異，但是波蘭這批MiG-29戰機經過俄羅斯方面做性能提升，性能恐怕已遭俄方摸透，對戰爭的影響效果有限。

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「軍情與航空網站」總編輯施孝瑋表示，MiG-29戰機是前蘇聯時期戰機，烏克蘭曾是前蘇聯成員國，烏克蘭飛行員不需要太多轉換訓練就能操作，前蘇聯時期規劃MiG-29為前線戰機，航程大約1500公里、作戰半徑600公里，優點是非常堅固，可以在前線機場操作、纏鬥性能優異，但是對地打擊不算優異。

施孝瑋也指出，波蘭這批MiG-29戰機原本是東德空軍戰機，在東西德統一後2003年用1歐元象徵性賣給波蘭，由於這批MiG-29戰機後來經過俄羅斯升級，所以性能等相關參數俄羅斯都知道，這批飛機雖然能夠補充烏克蘭戰機的損失，但是對俄烏戰爭的影響效果有限。

中華戰略前瞻協會研究員滕昕雲表示，波蘭援助MiG-29戰機給烏克蘭，美國再轉贈原本要售台的F-16戰機已經證實是假新聞，移交戰機不像交轎車一樣容易，戰機要在天上飛、發揮戰力必須有一長串的補保體系與地面雷達預警系統配合，才能形成緊密的空戰體系，不是交一架飛機就能形成戰力。

滕昕雲表示，將飛機交給烏克蘭空軍使用，還要協助建立增加戰機數量所需的補保體系維持，所以不是移交飛機之後就能升空迎敵那麼簡單，要看北約、美國與波蘭之間的配套措施，讓戰力注入到烏克蘭空軍的體制中，要如何發揮效能還值得觀察。

1990年東西德統一之後，原本屬於東德的武器軍備也併入統一後的德意志聯邦共和國，MiG-29戰機在當時算是優異的本土防禦型戰機，但是由於德國採用北約武器標準，MiG-29戰機屬於已解散的華沙公約國武器，後勤維保系統與北約顯得格格不入。1999年波蘭加入北約後，德國政府以補償二戰時曾侵略波蘭名義，以1歐元將23架象MiG-29戰機象徵性賣給波蘭。目前波蘭空軍現役主力戰機為MiG-29與美製F-16C/D戰機。


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