費鴻泰質詢脫口「X的」 顏若芳：無理謾罵「講費話」
國民黨立委費鴻泰昨日質詢時，質疑美國前國務卿龐皮歐上週訪台涉商業目的，更連轟國發會主委龔明鑫、外交部長吳釗燮等人「丟人」、「媽的」、「國賊」等語，引發論戰。民進黨台北市議員參選人顏若芳今（9）日對此表示，國民黨對美誇張言論都歷歷在目，若這麼質疑美國，先前何必還要大張旗鼓到美國開設辦事處呢？費鴻泰連身為民意代表最基本的質詢，也只會用無理謾罵的方式「講費話」，完全毫無建設性可言。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-09 14:17:13
顏若芳說，國民黨一直以來對來台的美國友人都抱持著質疑、怒罵、羞辱，例如之前美國前聯合國大使訪台，費鴻泰說人是惡客；拜登的特使團，其中超級好友、前參議員陶德來台，國民黨立委吳斯懷質疑對方來賣軍火。這些誇張言論都歷歷在目。
顏若芳表示，國民黨若這麼質疑美國，先前何必還要大張旗鼓到美國開設辦事處呢？那這樣的作秀到底是做給誰看呢？
顏若芳說，一個在政壇那麼久的立法委員費鴻泰，除了一直在扯台灣外交、國政的後腿，到底對國家的貢獻是什麼，只會為了反對而反對、為了作秀而作秀；連身為民意代表最基本的質詢，也只會用無理謾罵的方式「講費話」，完全毫無建設性可言。
顏若芳表示，請費鴻泰不要再當薪水小偷，有疑問就好好討論跟理解，不要只會羞辱罵人，而且罵別人之前，請先照照鏡子，免得回力鏢反彈打到自己。