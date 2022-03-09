6.5公斤安毒成懸案？ 調查局長：可疑人事物過濾中
民進黨立委鄭運鵬今（9）日在立法院追問法務部、調查局，2020年調查局航業處基隆站遺失6.5公斤安非他命證物案最新進度。鄭說，過了1年半6.5公斤安非他命證物已遺失，本案未破、尚未起訴，是否「卡住」成為懸案？法務部長蔡清祥表示，這件還需要再努力，因檢調努力又查出其他案子，絕無官官相護就沒有後續查，還在偵查中。
記者潘千詩／台北報導
2022-03-09 14:29:46
鄭運鵬說，前調查官徐宿良在押，不承認6.5公斤，測謊也與他無關，但檢調也查到徐宿良生活不正常，但他的確有盜賣局內的毒品，至少局裡有另外一條線還沒抓到，還逍遙法外在局裡面，調查局被當成「超完美」運毒管道，「公家就是我家」，調查局若行不正，憑什麼調查別人？
調查局長王俊力說，專案小組一直沒有放棄調查6.5公斤案，才會在過程中查獲徐宿良涉嫌另外盜賣毒品案；根據證據偵辦中，沒有卡住問題，也有幾個對象、可疑的人事物正在過濾，沒有放棄調查。
案發後，調查局提出十項防弊措施，鄭運鵬認為，真正的問題在於調查局目前只能處理與調查局有關的毒品，但海巡署、警政署查獲的毒品則是各自帶開，若海巡署與警政署的基層也有「內鬼」就會是漏洞，最後還是要政風去查。
鄭運鵬請法務部研議，由調查局統一管理所有毒品，包括「無主毒品」、並納入第二級安毒、K他命等第三、四級毒品，如果因為毒品量大，讓各機關各自帶開，反而會出現徐宿良問題。蔡清祥承諾會來研究。