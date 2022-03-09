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2藥師確診！台南爆首起院內感染　全院停診至3／13　

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台南2例為藥事人員，屬於院內感染群聚案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台南2例為藥事人員，屬於院內感染群聚案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-09 14:30:48｜2022-03-09 14:56:24

指揮中心宣布，今（9）日新增3例本土個案，為台南2例、高雄1例，一男二女，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台南2例為藥事人員，屬於院內感染群聚案。

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指揮中心發言人莊人祥指出，台南新增2確診個案（案21083、21084），兩人皆在台南某醫院從事藥事人員，由於案20974前往該醫院做復健，進而染疫。

莊人祥說，3月7日因為擴大採檢，快篩陽性、PCR也陽性，在7日起也出現流鼻水症狀，Ct值在17.8到18.4間，醫院其餘員工308人與病患124人都採檢陰性。

羅一鈞說明，這2名藥事人員，主要是復健巴士擴大採檢而發現，遊覽車旅遊團相關個案延燒到的台南鹽水家族群聚，其中相關案20974的同車接觸者（案21031～案21034），幾人都是搭乘復健接駁巴士，同車接觸確診。

羅一鈞說，這起復健接駁巴士群聚也把疫情燒醫院，根據初步疫調，2名院內確診者都是藥事人員，藥劑部在1樓、藥庫B2，復健中心也是B2，藥事人員曾經有下樓拿藥，但是調閱監視器，沒有發現醫事人員與確診者有過接觸，也沒有共同搭乘過電梯。

羅一鈞指出，目前認定是院內感染群染，但目前關連性要調查，而藥事人員也有社區足跡，醫院將停診到3月13日，匡列49人居家隔離。（編輯：孫唯容）

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