大安濱海樂園水域安全　退役蛙人即起上線執勤

天氣逐漸放晴回暖，大安濱海樂園觀浪漫步的遊客人潮逐漸出現，為確保遊客水域遊憩活動安全，台中市觀旅局提早自3月開始，派駐具有退役蛙人身份的合格水域救生員守護民眾生命安全，協助巡守岸邊水域遊憩活動，也呼籲民眾每年4月才會開放沙灘戲水，請遵守水域遊憩活動公告事項，並配合現場救生員指示，保障遊憩安全。





我是廣告 請繼續往下閱讀







觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性的海域，為維持水域遊憩活動安全，在現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，並於每年4月至12月、每日上午7時至下午6時，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請合格水域救生員於旁戒護，配置沙灘車、救生衣、救生浮條及無線電等裝備。











另依中央氣象局潮汐預報表，將漲退潮時間公告於海岸旁，並隨時留意天氣動態，如發現天候不佳、遊客離岸太遠超越安全警戒範圍或從事危險水域活動時，執勤救生員將立即勸導提醒遊客，隨時掌握戲水遊客安全。











觀旅局強調，民眾應隨時注意天候與水域狀況及身體狀態，並確保自身安全防護措施完備，也應注意水域遊憩活動公告，切勿違反警示牌公告範圍、時間及活動種類，違者將依照發展觀光條例第60條規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。











此外，觀旅局及所屬風景區管理所，每年4月起均會同教育、水利、消防、警察等機關，以及當地區公所、里辦公處，針對大安濱海樂園及周遭水域執行不定期聯合稽查取締與勸導工作，如不聽勸導者，將由水域主管機關依法裁處。



