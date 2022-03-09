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大安濱海樂園水域安全　退役蛙人即起上線執勤

▲大安濱海樂園為確保遊客水域遊憩活動安全，中市觀旅局派駐具有退役蛙人身份的合格水域救生員守護民眾生命安全(圖／觀旅局提供2022.3.9)
▲大安濱海樂園為確保遊客水域遊憩活動安全，中市觀旅局派駐具有退役蛙人身份的合格水域救生員守護民眾生命安全(圖／觀旅局提供2022.3.9)

記者柳榮俊/台中報導

2022-03-09 14:54:36

天氣逐漸放晴回暖，大安濱海樂園觀浪漫步的遊客人潮逐漸出現，為確保遊客水域遊憩活動安全，台中市觀旅局提早自3月開始，派駐具有退役蛙人身份的合格水域救生員守護民眾生命安全，協助巡守岸邊水域遊憩活動，也呼籲民眾每年4月才會開放沙灘戲水，請遵守水域遊憩活動公告事項，並配合現場救生員指示，保障遊憩安全。

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觀旅局表示，大安濱海樂園屬開放性的海域，為維持水域遊憩活動安全，在現場均有公告相關水域安全規定及豎立警告牌，並於每年4月至12月、每日上午7時至下午6時，開放民眾沙灘戲水、衝浪、風箏衝浪等活動，並聘請合格水域救生員於旁戒護，配置沙灘車、救生衣、救生浮條及無線電等裝備。

 

另依中央氣象局潮汐預報表，將漲退潮時間公告於海岸旁，並隨時留意天氣動態，如發現天候不佳、遊客離岸太遠超越安全警戒範圍或從事危險水域活動時，執勤救生員將立即勸導提醒遊客，隨時掌握戲水遊客安全。

 

觀旅局強調，民眾應隨時注意天候與水域狀況及身體狀態，並確保自身安全防護措施完備，也應注意水域遊憩活動公告，切勿違反警示牌公告範圍、時間及活動種類，違者將依照發展觀光條例第60條規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，並禁止其活動。

 

此外，觀旅局及所屬風景區管理所，每年4月起均會同教育、水利、消防、警察等機關，以及當地區公所、里辦公處，針對大安濱海樂園及周遭水域執行不定期聯合稽查取締與勸導工作，如不聽勸導者，將由水域主管機關依法裁處。

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