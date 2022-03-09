友善農村國際外交！水保局帶外籍生在台旅遊

《四方報》報導，行政院農業委員會水土保持局南投分局2日，受公民團體臺灣飲食設計中心邀請，於「2022 國際永續飲食交流會」中化身「國際農村大使」，結合臺灣生態廚師以「島嶼幸福餐桌」帶外籍生進行餐桌上的生態旅遊外，並宣告4月9至10日將帶領在台外籍生拜訪彰投雲嘉四縣市農村社區食農教育基地，深度體驗臺灣農村的魅力與飲食文化特色，正式以永續農業啟動友善農村國際外交，讓國際再次看見臺灣以農立國的驕傲。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-09 17:57:00
2日透過「2022 國際永續飲食交流會」，水保局南投分局正式啟動以彰投雲嘉四縣市農村社區為食農教育基地，進行國際交流，期許未來擴大邀請全台各地關注食農教育的相關單位前來交流，成為提供國人認識土地與人文的食農教育場域，想瞭解更多食農教育或農村產業旅遊相關訊息，請FB臉書搜尋「農村小童」粉絲專頁，持續關注。
水保局南投分局陳榮俊分局長表示，臺灣農村有高山、有海洋、有濕地、有溪流，是由四大地形構築起了活潑又多元的臺灣農村生活型態，為推廣地產地銷，邀請民眾「農萊呷」國產食材以及到農村旅遊，水保局南投分局結合臺灣飲食設計中心，帶生態廚師至產地，從環境議題向生態農漁民學習永續的精神，包含彰化芳苑西海岸永續、雲林平原型循環農業、南投高山型循環農業等，讓臺灣生態廚師們透過友善物產與農村飲食文化的認識，理解土地共生與生態平衡的重要性，並將其所學透過餐桌將永續環境的理念傳遞給消費者，讓民眾從日常的餐桌除了享用到產地的優質食材外，同時也大幅提升民眾透過農村旅遊體驗食農教育的吸引力。