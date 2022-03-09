巷仔內／俄羅斯入侵烏克蘭　可能有哪些結局

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目前看起來俄烏戰爭朝持久戰發展，俄軍試圖包圍基輔，烏軍則利用西方提供的武器頑強抵抗。假設基輔淪陷後，建立親俄的魁儡政權，反俄的強硬派烏克蘭戰士，可能改以游擊戰模式對抗俄羅斯。1979年蘇聯入侵阿富汗，建立親蘇聯政權，阿富汗游擊隊在美國與阿拉伯世界協助下對抗蘇軍侵略，蘇軍10年後狼狽撤離，也間接導致蘇聯跨台。
1994年爆發的第一次車臣戰爭，車臣試圖獨立導致俄羅斯出兵，但蘇聯解體後俄軍裝備不足與士氣低落，俄軍為奪取車臣首府格羅茲尼展開漫長而殘酷的攻守戰，雖然俄軍最後因為遭遇游擊戰，傷亡慘重，撤離車臣，但是格羅茲尼也遭到毀滅性破壞。目前看來，烏克蘭戰爭若無法完成停戰談判，較有可能重蹈第一次車臣戰爭的覆轍。
俄烏戰爭也可能是演變為全歐洲的戰爭。美國前國務卿佩奧（Mike Pompeo）日前訪台演說時表示，俄羅斯總統蒲亭不會止步於烏克蘭，直到重建舊蘇聯時的影響力。
俄羅斯可能攻擊其他未加入北約的前蘇聯成員國，包括摩爾多亞、喬治亞等，或是宣佈西方向烏克蘭軍隊提供武器是一種侵略行為，將烏克蘭戰爭全面升級為歐洲戰爭。為了避免誤判局勢與衝突升級，波蘭提議透過美國提供烏克蘭「米格29」（MiG-29）戰機的提議，才會遭到美方否決。
俄烏戰爭最好的結果是透過外交途徑談判解決，法國與土耳其等多個國家都有意當和事佬。一種可能的發展是，俄羅斯要求烏克蘭不加入北約、保持「中立國」地位，烏克蘭不堪戰爭損失而接受；另一種發展是，國際經濟制裁重創俄國經濟、俄羅斯國內反戰聲浪高漲，接受談判條件撤軍。
不管哪種結果，俄烏戰爭已經改變歐洲的地緣政治，歐盟原本在美俄間扮演的翹翹板角色消失，未來歐盟會和美國緊密連結，俄羅斯恐怕只好繼續增強與中國的戰略夥伴關係。