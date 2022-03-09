台南2確診藥師足跡曝！12天去過9次健身房 匡列890人
中央流行疫情指揮中心今（9）日表示，國內新增3例本土個案，其中2案為台南的藥事人員，因先前案20974多次搭乘復康巴士前往復健時在院內感染，而根據疫調，這兩人有大量公共場所足跡，其中案21083自2/23至3/7這12天內，就去World Gym台南新營店健身9次，台南衛生局已緊急通知相關業者，進行清消，並匡列相關接觸者。
編輯中心／綜合報導
2022-03-09 15:13:43
台南市衛生局表示，這2名個案為台南某醫院職場接觸者，因昨日公布的4名個案21031、21032、21033、21034 同車前往該醫院復健確診，醫院進行全院人員快篩，篩檢結果2名醫院工作人員陽性。進一步安排PCR採檢後，2名工作人員陽性確診，Ct值分別為17.88、18.4。
台南市衛生局稍早也公布這2名確診者在隔離前在台南市的活動足跡，其中案21083均為搭乘大眾交通工具，而是自行開車前往11處公共場所，到過台南新營區、東山區、白河區，去World Gym台南新營店9次、7-11東金門市5次，也多次到過阿德包子、全聯東山中興店、佳里中山店、新營金華店等地，還曾在3月5日參加「2022東山區玉米迷宮食樂趣」活動，衛生局匡列10名親友、4位醫院職場接觸者、健身房職員1人居家隔離；50位健身房職員自我健康管理跟813人自我健康監測。
而案21084，他在2/27至3/7期間到過11處公共場所，交通工具有開車、機車也有搭乘火車，從佳里站到台南火車站，在居家隔離前活動範圍包含南紡購物中心、全聯福利中心、新光三越台南新天地、佳里區農會超市、佳里區星期四夜市、品香心肝湯等地，並匡列10名親友居家隔離、2人自我健康監測。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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