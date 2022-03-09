台南院內感染藥師染疫　台南今+2高雄+1

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台南市衛生局長許以霖指出，日前案20974在復健接駁車1傳4，市府遂於3月7日進行全院擴大篩檢，共快篩505件，發現案21083、21084確診，分別為東山區30多歲男性CT值17.88、佳里區30多歲女性CT值為18.4；台南市長黃偉哲則表示，密切接觸者一律居家隔離14天，風險對象打滿3劑可繼續工作，在地3、7、10天仍要進行採檢，希望藉這樣的處理，可以將潛在的個案找出來。
許以霖指出，市府在3月8日上午針對案20974在院的活動路徑做採檢，33件樣本全為陰性，當天下午21083、21084確診後，隨即緊急召開疾管署南區傳染病防治網正副指揮官、台南市衛生局，以及該院的緊急會議，會後再度進行全院的PCR採檢，所有員工432人都是陰性，3月9日上午專家再度到實地勘發與調閱監視器畫面，發現20974與21083都會走樓梯到地下室二樓，一邊是藥庫、一邊是復健室，有足跡重疊之處，不排除環境污染的可能性，已緊急將檢體送至昆陽實驗室做基因定序判定，目前沒有證據顯示疫情擴大到社區，但市民仍要提高警覺。
新北案19665新北設計師案衍生至案20248而傳染旅遊團新北案20913，導致高雄市8人、台南市11人因而感染，特別是高雄案21056、21082已進入第4波感染，顯示OMICRON傳染風險極高，高雄市政府也特別呼籲民眾務必儘速接種第三劑疫苗有效增進個人防保護力，並要落實良好個人衛生習慣，戴口罩、勤洗手，以確保個人及社區安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。