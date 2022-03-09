3/14白色情人節必備！10組免費LINE貼圖：暗示好感告白用
下周一3月14日就是白色情人節，發送可愛的貼圖暗示好感比較不害羞，LINE本周在貼圖小舖上架3款全新的免費貼圖，加上網友另外挖出的免費貼圖，多達10組可免費下載，趕緊把握下載期限打包帶走。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-09 15:26:00
1、LINE旅遊×chichi（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年4月6日
2、生活市集×艾波媽咪（180天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年4月7日
3、龍是你兄弟-台灣阿龍（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年4月7日
4、LINE購物品牌名店×水獺蹭蹭（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年4月6日
5、LINE禮物×點點貓 陪你過情人節（90天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年4月6日
6、YOYO & JOJO的日常（180天）
下載條件：無條件
下載期限：2022年4月6日
7、郵政寶寶（180天）
下載條件：加官方帳號好友
下載期限：2022年3月31日
8、LINE購物×壞壞貓波仔（90天）
下載條件：開啟LINE購物App搖一搖
下載期限：2022年3月26日
9、LINE 熊大上菜×Snoopy（90天）
下載條件：累計3天登入遊戲並通過12道關卡
下載期限：2022年4月1日
10、LINE金幣派對（90天）
下載條件：登入5天並邀請5名好友
下載期限：2022年3月28日