內幕／何博文邁向國會　5月民進黨新北主委連任有隱憂

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不過民進黨將於今年5月改選黨職，外界認為何博文應能連任主委，但何博文日前宣布不連任議員，稱進軍國會是選項之一，雖然何博文針對要參選哪區立委僅回答「未來有無限可能，自己不會侷限」，但普遍認為將挑戰板橋2區。
何博文若再次挑戰板橋選區，勢必又成了派系間競爭，倘若非湧言會派系推1人與何競選，何博文連任主委難度就會提高。且據了解，新北黨部運作的人士表示，黨部屬於合議制，但內部會議經常發生爭論，多名執委較為強勢，何難握有實權。
不過親何博文人士則說，黨內對於何博文評價高，黨部內的爭論，像是這次各區市議員的席次，多屬於派系的愛恨情仇，何博文反而是中立的角色進行協調，且何博文在黨員支持度高，5月拚主委連任影響不大。
熟知黨部運作的人士指出，目前還看不出何博文宣布不競選連任議員的影響，必須等到3月21日至25日市議員初選登記後，會有一段「協調期」，期間協調若有爭論不平部分，派系才有可能因為競爭，才想推出自己的人選拚主委。
新北黨部過去由蘇系、英系、正國會的人擔任主委，但目前為止還未傳出有人有意挑戰何博文。地方人士指出，主委要花錢、花時間經營，過去被徵詢者多不願意參選，而何博文具有實力拚連任主委，或許就是看上這一點，才敢破釜沈舟宣布邁向國會。