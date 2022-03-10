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內幕／何博文邁向國會　5月民進黨新北主委連任有隱憂

▲身兼民進黨新北黨部主委的何博文有意再挑戰立委，5月要拚新北黨部主委可能會面臨挑戰。（資料圖／記者黃宣尹攝）
▲身兼民進黨新北黨部主委的何博文有意再挑戰立委，5月要拚新北黨部主委可能會面臨挑戰。（資料圖／記者黃宣尹攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-10 09:26:02｜2022-03-10 09:26:48

民進黨湧言會的新北市議員何博文宣布不競選連任，未來盼進軍國會。不過身兼民進黨新北市黨部主委的何博文，若有意挑戰板橋2區立委，今年5月拚連任主委之路恐怕勢必受阻。地方人士指出，派系競爭下可能導致何失去主委身分，再加上年底卸下議員一職，若失去舞台，都不利於他未來參選立委，甚至挑戰新北市長大位。

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何博文在2020年以同額競選方式當選新北市黨部主委，上任後走訪新北各選區，甚至成立29區聯絡處，而每區聯絡處都建立Line群組，加強黨部跟各區黨員的聯繫，同時扎根基層；這也是湧言會首度插旗新北黨部主委，打破過去新北市由蘇系、正國會、英系輪流稱霸的局面。

不過民進黨將於今年5月改選黨職，外界認為何博文應能連任主委，但何博文日前宣布不連任議員，稱進軍國會是選項之一，雖然何博文針對要參選哪區立委僅回答「未來有無限可能，自己不會侷限」，但普遍認為將挑戰板橋2區。

何博文若再次挑戰板橋選區，勢必又成了派系間競爭，倘若非湧言會派系推1人與何競選，何博文連任主委難度就會提高。且據了解，新北黨部運作的人士表示，黨部屬於合議制，但內部會議經常發生爭論，多名執委較為強勢，何難握有實權。

不過親何博文人士則說，黨內對於何博文評價高，黨部內的爭論，像是這次各區市議員的席次，多屬於派系的愛恨情仇，何博文反而是中立的角色進行協調，且何博文在黨員支持度高，5月拚主委連任影響不大。

熟知黨部運作的人士指出，目前還看不出何博文宣布不競選連任議員的影響，必須等到3月21日至25日市議員初選登記後，會有一段「協調期」，期間協調若有爭論不平部分，派系才有可能因為競爭，才想推出自己的人選拚主委。

新北黨部過去由蘇系、英系、正國會的人擔任主委，但目前為止還未傳出有人有意挑戰何博文。地方人士指出，主委要花錢、花時間經營，過去被徵詢者多不願意參選，而何博文具有實力拚連任主委，或許就是看上這一點，才敢破釜沈舟宣布邁向國會。

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