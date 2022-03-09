農業缺工急需引進移工　陳吉仲：3月有望進來

《四方報》報導，農業人口老化，缺工問題日益擴大，亟需透過自動化設備、引進移工來補足勞力缺口。不過，這兩年礙於疫情移工引進不易，行政院農業委員會主委陳吉仲今（9）日在立法院接受備詢時表示，勞動部已經允諾儘速安排農業移工引進，有望本月就進來。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-09 15:34:15
立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委楊瓊瓔質詢時指出，畜牧產業資本集中，不易吸引青農投入，經營者老化無法導入自動化器械，人力需求會比其他農林漁業需求更大，故長期都有缺工情形。她引用勞動部數據指出，目前農業移工限額引進2400人，而截至今年2月7日，已取得聘僱許可函的農業移工958人，其中畜牧飼育類406人，佔比已接近5成，呼籲農委會儘速協助。
陳吉仲回應，面臨畜牧業勞動力不足和少子化危機，政府要解決缺工問題，主要的解方為推動自動化和引進移工兩大面向，前者政府已經有相關規劃協助農民，包括設備也都有補助；針對移工部分，農業移工引進確實是畜牧業申請最多，先前因應國際疫情移工難以進來，但勞動部長許銘春已經允諾協助，並與衛福部長陳時中討論儘速安排讓移工進來，「應該這個月就可以了」。
疫情下缺工問題更嚴重，勞動部2020年因應缺工，擴大農業使用移工範圍與額度，新增1600名額度給蘭花、食用菇蕈、蔬菜、畜牧飼育業、養殖漁業及外展農務等，其中畜牧業被分到600名額獲配最多，移工核配比率也提高到35%。